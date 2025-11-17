Donald Tusk dziś rano w końcu oficjalnie potwierdził, że wczoraj doszło do aktu dywersji w rejonie miejscowości Życzyn. Poprzedniego dnia premier sugerował, że mogło dojść do aktu dywersji, ale wówczas inną wersje przedstawiała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, podkreślając, iż „na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”. Tymczasem świadkowie zdarzenia jednoznacznie podkreślają, iż wczoraj słyszeli wybuch. W sieci pojawiły się też zestawienia zniszczeń torów w Polsce z tym, jak rosyjscy dywersanci wysadzili tory w Irpieniu na Ukrainie w 2022 roku.
21:03 będąc w domu mieszkając blisko torów, usłyszałem zaraz po przejechaniu pociągu potężny wybuch, który wstrząsnął moim domem całkowicie, okna, szyby, wszystko zaczęło drżeć. Mieszka nas w domu cztery osoby, także wszyscy żeśmy to słyszeli
— relacjonował całe zdarzenie w rozmowie z Telewizją wPolsce24 pragnący zachować anonimowość świadek.
Zaraz wyskoczyliśmy szybko z domu, żeby sprawdzić, co się stało w otoczeniu i tak dalej. Nic nie było widać, żadnego tam błysku, żadnego ognia. Natomiast ja stwierdziłem, że jeszcze pochodzę w koło posesji, wokół torów. (…) Wybuch był bardzo potężny, podkreślam to jeszcze raz, o godz. 21:03, bo akurat spojrzałem na zegarek wybiegając z domu
— mówił świadek.
W rozmowie z Polsat News zdarzenie relacjonował z kolei Piotr Przychodzeń, mieszkaniec Życzyn.
Siedziałem sobie w domu, oglądałem telewizję. Nagle potężny wybuch. Ogromny, zatrzęsło całym mieszkaniem, szybami w oknach, nie wiedziałem, co się stało, no taki troszkę szok
— mówił pan Piotr.
Myśleliśmy, że może gdzieś butla z gazem wybuchła. Słyszałem już raz wybuch butli, ale to nie takie potężne uderzenie jak to. Ziemia po prostu zadrżała, cały budynek, szyby w oknach
— podkreślił.
Co istotne, z relacji mieszkańca Życzyn wynika, iż służby pojawiły się na miejscy dopiero dziś rano.
Nic się w okolicy nie działo, żadnych sygnałów, jakichś syren, nic nie było widać. (…) Dopiero tak nad ranem, już o świcie, zaczęły się tutaj pojawiać służby mundurowe
— mówił pan Piotr.
Żeśmy sobie w domu rozmawiali, że myśleliśmy, że może gdzieś dron uderzył, no bo co innego by tu mogło być, takie incydenty już w kraju były
— mówił mieszkaniec Życzyn.
Ludzie to słyszeli ponoć o kilka kilometrów stąd, że ten wybuch był. To była potężna eksplozja
— relacjonował mężczyzna.
Porównanie zdjęć zniszczenia torów w Polsce i w Irpieniu
W sieci pojawiło się też zestawienie zdjęć uszkodzeń torów w rejonie miejscowości Życzyn z tym, jak Rosjanie wysadzili tory w Irpieniu na Ukrainie w 2022 roku. Należy jednak nadmienić, że wielu komentujących oceniło, że zniszczenia w obu przypadkach wcale nie są podobne.
Poniższe zdjęcie pochodzi z Irpienia w Ukrainie, gdzie dywersanci rosyjscy wysadzili w powietrze tory kolejowe. Dość podobny efekt. Tymczasem rzeczniczka z MSWiA twierdzi, że ma dowodów na udział osób trzecich
— napisał na platformie X Krzysiek Puternicki, dziennikarz Telewizji Republika.
Gdzie tu widzisz podobieństwa? W Polsce tłuczeń nie ruszony, podkłady całe
— ocenił sytuację użytkownik X Katanga Ministry of Sports and Culture. Wielu użytkowników X polubiło ten wpis.
„Służby cały czas są na miejscu, zabezpieczają ten teren”
Sytuację na miejscu w Życzynie relacjonował reporter Telewizji wPolsce24 red. Konrad Hryszkiewicz.
Służby cały czas są na miejscu, zabezpieczają ten teren, natomiast z tego co widzimy, to na ten moment żadne działania nie są prowadzone tak skrupulatnie, jak to było do tej pory. (…) Jeśli chodzi o wersję z sabotażem, to ona pojawiła się w mediach już wczoraj, natomiast przez cały dzień ani rzecznik MSWiA, ani ministra koordynatora służb specjalnych nie potwierdzili tej informacji, dopiero dzisiaj możemy oficjalnie mówić, że tutaj doszło dywersji
— relacjonował Konrad Hryszkiewicz.
tkwl
