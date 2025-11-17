Niepokojące doniesienia o incydentach na kolei pojawiły się już przedwczoraj wieczorem. Politycy koalicji rządzącej zamiast rzeczowo odnieść się do sprawy, powiększali chaos komunikacyjny, a rzecznik MSWiA Karolina Gałecka napisała, iż „na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”. Dopiero kolejne doniesienia sprawiły, że rząd potraktował incydenty poważnie. Dziś rano Donald Tusk potwierdził, że do zniszczenia torów w rejonie miejscowości Życzyn doszło w wyniku dywersji. Cała sytuacja wywołała lawinę komentarzy w sieci.
Fala komentarzy
Zabierający głos w dyskusji, zwracają szczególnie uwagę na fakt, że gdyby polskie służby dalej dysponowały systemem Pegasus, to mogłyby powstrzymać całą sytuację. System, za który obecna władza ściga poprzedni rząd, służył właśnie rozpracowywaniu przestępców i dywersantów, co pozwalało na udaremnianie ich działań. Komentujący zwracają także uwagę na zamęt informacyjny, jaki wywołała ekipa Tuska.
Polski rząd czy gang Olsena: Wybuch na linii kolejowej był w sobotę, premier pojawił się tam w poniedziałek, w weekend uprawiał propagandę na SN… Min. Kultury, gdzie zlikwidowano departament restytucji dóbr kultury, ględzi coś o niemieckich aukcjach…
— zauważył prof. Piotr Gliński, były wicepremier i szef MKiDN.
Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na zgubne skutki działań koalicji 13 grudnia.
Tusk dla zemsty na dzisiejszej opozycji świadomie osłabił bezpieczeństwo Polski. Wydał wojnę zakupowi systemu Pegasusa, bo ten system ujawnił gigantyczną korupcję jego ludzi, takich jak Sławomir Nowak. Za naszych rządów służby rozbiły rosyjską grupę dywersyjną, która chciała wykolejać pociągi, a Pegasus okazał się pomocny. Tusk woli jednak chronić swój korupcyjny układ niż Polaków
— napisał były minister sprawiedliwości.
W czasie kiedy w Polsce grasują dywersanci, władza zamiast zadbać o bezpieczeństwo Polaków walczy z ministrem, który przekazał pieniądze na zakup urządzenia do walki ze szpiegami i dywersantami. POŻYTECZNI IDIOCI CZY ZDRAJCY?! A może jedno i drugie?
— napisał na X Jan Kanthak, poseł PiS.
Gdy polskie służby miały Pegasusa, to wykrywały zagrożenie przed atakiem. Takie są skutki stawiania politycznych interesów ponad bezpieczeństwo obywateli!
— ocenił sytuację Marcin Warchoł, poseł PiS.
Rząd: dywersanci wysadzają tory. Też rząd: zamknąć byłych ministrów, za dofinansowanie sprzętu do łapania dywersantów. Państwo Tuska w pigułce
— podkreślił Michał Woś, poseł PiS.
Kolejny „sukces” Donalda Tuska: NFZ się sypie, długi i bezrobocie rosną, protesty wybuchają na każdym kroku, a służby zamiast wykonywać swoją pracę zajmują się ściganiem przeciwników politycznych. Polacy widzą coraz więcej — zadają pytanie na czyje zlecenie Polskę niszczycie
— podsumował działania obecnego premiera Antoni Macierewicz, poseł PiS.
Może nie doszłoby do aktu dywersji gdyby polski kontrwywiad dysponował systemem Pegasus
— napisał John Bingham, użytkownik X.
Dzisiejsza sprawa dywersji na torach pod Puławami pokazuje jak rząd Tuska jest nieudolny. Do politycznych rozgrywek postanowili wywalić w powietrze system Pegasus, który między innymi namierzałby sprawców tego. A teraz tylko może Tusk z pogłosem może robić fotki na torach
— zaznaczył Jan Molski, użytkownik X.
Wiecie, co teraz robi Tusk? Rozmawia właśnie z Kierwińskim, Siemoniakiem i kilkoma specami od PRu i nie zastanawia się, jak złapać dywersantów. Nie myśli jakie zastosować mechanizmy obronne. Nie. Analizuje, na kogo zrzucić winę. Może to kibice racami wysadzili tory? Może uda się oskarżyć Prezydenta? Może jednak zła Rosja, a z Tuska zrobimy dzielnego szeryfa? Chociaż znając poziom infantylizmu i skretynienia tej władzy obstawiam, że to okaże się, że Ziobro wysadził tory. A GW zrobi z tego czołówkę. Właśnie dlatego ta władza, skrajnie populistyczna, przemocowa, bez idei, grający na podział i najprymitywniejszy spektakl, jest dziś tak groźna
— podkreślił Dawid Wildstein, publicysta.
