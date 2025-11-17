TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Żaryn: Rząd upolitycznia bezpieczeństwo narodowe. To złe sygnały wysyłane naszym wrogom, pokazujące słabość

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Stanisław Żaryn / autor: wPolsce24
Stanisław Żaryn / autor: wPolsce24

”Zupełnie innym mechanizmem, który otwiera nas na rosyjskie i białoruskie działania, są dzisiejsze wydarzenia. Mówimy dziś o akcie dywersji, a jednocześnie otwieramy przejścia graniczne z Białorusią, narażając Polskę na jeszcze większą infiltrację ze strony Rosji i Białorusi. To wyraz słabości, ale również gest, który będzie szkodliwy, bo wzmacnia niebezpieczeństwa, które nam zagrażają” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Stanisław Żaryn, były minister w KPRM, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niepokojące informacje! Porwana sieć trakcyjna i teleinformatyczne urządzenie przy torach… niecałe 20 km od Życzyna. Akt dywersji?

CZYTAJ TAKŻE: Tusk potwierdza: Na trasie kolejowej Warszawa-Lublin doszło do aktu dywersji. „Dopadniemy sprawców”. Eksplozja zniszczyła tor

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych