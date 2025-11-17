Wczoraj po godz. 21 policjanci z Puław otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów - poinformowała lubelska policja. Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Nikt nie odniósł obrażeń. Jak wstępnie ustaliliśmy, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji. Na miejscu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach, policjanci wykonują czynności. Obecni są także funkcjonariusze KWP w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie
— napisała lubelska policja.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że czynności służb i prokuratury trwają także w miejscowości Mika (powiat Garwoliński).
Niestety nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z aktem dywersji. Badany jest także inny fragment tej strategicznej trasy kolejowej gdzie doszło do uszkodzenia torów
— napisał Kierwiński na X.
Na trasie, gdzie doszło do aktu dywersji obecni są m.in. premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Wcześniej we wpisie na platformie X premier Donald Tusk poinformował, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.
Warto podkreślić, że jeszcze wczoraj za sprawą Donalda Tuska zaistniał chaos komunikacyjny w sprawie całej sytuacji. Sam sugerował w swoim wpisie, że mogło dojść do dywersji - ostatecznie okazała się to prawdą, ale rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka prezentowała inną wersję, pisząc o tym, „na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk wprowadza chaos komunikacyjny ws. zniszczenia torów? Fala komentarzy. „Przekaz Pani rzecznik MSWiA był zupełnie inny”
Spotkanie w MSWiA ws. dywersji na kolei
W MSWiA o godz. 10.10 odbędzie się spotkanie ministrów i szefów służb ws. zdarzeń na trasie kolejowej Warszawa–Lublin - poinformował rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Gałecka poinformowała na platformie X, że w spotkaniu w MSWiA oprócz szefa resortu Marcina Kierwińskiego wezmą udział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz kierownictwo służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Ministrowie i przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa dokonają podsumowania dotychczasowych ustaleń i działań - zapowiedział na portalu X wiceminister Czesław Mroczek.
Wojsko sprawdzi odcinek linii kolejowej biegnący do granicy w Hrubieszowie
Służby podległe MON ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji na torach koło Garwolina. Wojsko sprawdzi odcinek ok. 120 km (przy trakcji kolejowej) biegnący do granicy w Hrubieszowie - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Szef MON zapewnił, że służby podległe MON ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji, do którego doszło niedaleko stacji Mika, na trasie Warszawa-Dęblin. Jak zapowiedział, wojsko sprawdzi ok. 120-kilometrowy odcinek torów „przy trakcji kolejowej” biegnący do granicy w Hrubieszowie.
Jak wskazał, w działania zaangażowane są m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, w tym 2. lubelska brygada OT i wchodzący w jej skład 25. batalion lekkiej piechoty z Zamościa.
Siemoniak: Na miejscu aktu dywersji działa ABW
Na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Ostatnie ustalenia z podjętych czynności zostały przedstawione premierowi Donaldowi Tuskowi
— napisał na X Tomasz Siemoniak.
Kolejną sprawą, która zajmuje się m.in. ABW jest nagłe zatrzymanie osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 21. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk potwierdza: Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy
— TYLKO U NAS. Żaryn: ABW powinna zająć się sprawą uszkodzenia torów. Niestety rządzący używają służb do ścigania opozycji
— Ktoś wysadził tory kolejowe w Polsce?! Zatrzymano pociąg w powiecie garwolińskim. „Uszkodzenie fragmentu torowiska”
— BBN: Prezydent jest na bieżąco informowany ws. dywersji na kolei. To poważna sytuacja, dlatego wymaga szczególnego monitoringu
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745930-jest-stanowisko-policji-ws-dywersji-na-kolei-dziala-tez-abw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.