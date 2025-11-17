Jest stanowisko policji ws. dywersji na kolei. Na miejscu działa też ABW. W MSWiA zwołano nagłe spotkanie w tej sprawie

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Przemysław Piątkowski
autor: PAP/Przemysław Piątkowski

Wczoraj po godz. 21 policjanci z Puław otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów - poinformowała lubelska policja. Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nikt nie odniósł obrażeń. Jak wstępnie ustaliliśmy, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji. Na miejscu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach, policjanci wykonują czynności. Obecni są także funkcjonariusze KWP w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie

— napisała lubelska policja.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że czynności służb i prokuratury trwają także w miejscowości Mika (powiat Garwoliński).

Niestety nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z aktem dywersji. Badany jest także inny fragment tej strategicznej trasy kolejowej gdzie doszło do uszkodzenia torów

— napisał Kierwiński na X.

Na trasie, gdzie doszło do aktu dywersji obecni są m.in. premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Wcześniej we wpisie na platformie X premier Donald Tusk poinformował, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.

Warto podkreślić, że jeszcze wczoraj za sprawą Donalda Tuska zaistniał chaos komunikacyjny w sprawie całej sytuacji. Sam sugerował w swoim wpisie, że mogło dojść do dywersji - ostatecznie okazała się to prawdą, ale rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka prezentowała inną wersję, pisząc o tym, „na ten moment brak podstaw, by mówić o celowym działaniu osób trzecich”.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk wprowadza chaos komunikacyjny ws. zniszczenia torów? Fala komentarzy. „Przekaz Pani rzecznik MSWiA był zupełnie inny”

Spotkanie w MSWiA ws. dywersji na kolei

W MSWiA o godz. 10.10 odbędzie się spotkanie ministrów i szefów służb ws. zdarzeń na trasie kolejowej Warszawa–Lublin - poinformował rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Gałecka poinformowała na platformie X, że w spotkaniu w MSWiA oprócz szefa resortu Marcina Kierwińskiego wezmą udział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz kierownictwo służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Ministrowie i przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa dokonają podsumowania dotychczasowych ustaleń i działań - zapowiedział na portalu X wiceminister Czesław Mroczek.

Wojsko sprawdzi odcinek linii kolejowej biegnący do granicy w Hrubieszowie

Służby podległe MON ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji na torach koło Garwolina. Wojsko sprawdzi odcinek ok. 120 km (przy trakcji kolejowej) biegnący do granicy w Hrubieszowie - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zapewnił, że służby podległe MON ściśle współpracują w celu wyjaśnienia aktu dywersji, do którego doszło niedaleko stacji Mika, na trasie Warszawa-Dęblin. Jak zapowiedział, wojsko sprawdzi ok. 120-kilometrowy odcinek torów „przy trakcji kolejowej” biegnący do granicy w Hrubieszowie.

Jak wskazał, w działania zaangażowane są m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, w tym 2. lubelska brygada OT i wchodzący w jej skład 25. batalion lekkiej piechoty z Zamościa.

Siemoniak: Na miejscu aktu dywersji działa ABW

Na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na miejscu pracują służby i prokuratura. Ponadto poinformował, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, także stwierdzono uszkodzenie torów.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Ostatnie ustalenia z podjętych czynności zostały przedstawione premierowi Donaldowi Tuskowi

— napisał na X Tomasz Siemoniak.

Kolejną sprawą, która zajmuje się m.in. ABW jest nagłe zatrzymanie osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 21. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji.

CZYTAJ TAKŻE:

Tusk potwierdza: Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy

TYLKO U NAS. Żaryn: ABW powinna zająć się sprawą uszkodzenia torów. Niestety rządzący używają służb do ścigania opozycji

Ktoś wysadził tory kolejowe w Polsce?! Zatrzymano pociąg w powiecie garwolińskim. „Uszkodzenie fragmentu torowiska”

BBN: Prezydent jest na bieżąco informowany ws. dywersji na kolei. To poważna sytuacja, dlatego wymaga szczególnego monitoringu

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych