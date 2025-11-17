Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że zbiera i weryfikuje informacje na temat incydentów na kolei noszących znamiona aktów dywersji. BBN podkreśliło, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sprawie. Dodało, że sytuacja wymaga rzetelnego komunikowania przez wszystkie strony.
CZYTAJ WIĘCEJ: Niepokojące informacje! Porwana sieć trakcyjna i teleinformatyczne urządzenie przy torach… niecałe 20 km od Życzyna. Akt dywersji?
Prezydent informowany o sprawie
W związku z ujawnionymi, celowymi i noszącymi znamiona aktów dywersji uszkodzeniami infrastruktury kolejowej na linii nr 7 (Warszawa-Dorohusk) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zbiera i weryfikuje informacje na temat tych incydentów
— przekazało BBN na X.
Podkreśliło, że prezydent Nawrocki jest na bieżąco informowany o sprawie.
To poważna sytuacja, dlatego wymaga szczególnego monitoringu oraz rzetelnego komunikowania przez wszystkie strony zaangażowane w jej wyjaśnianie
— wskazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Wczoraj rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. Mazowiecka policja podała, że wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Premier Donald Tusk poinformował dziś rano, że na trasie Warszawa-Lublin we wsi Mika doszło do aktu dywersji - eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Szef rządu dodał, że na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk potwierdza: Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy
Niecałe 20 km od Życzyna (gdzie zniszczono fragment torowiska) na tej samej linii doszło do porwania sieci trakcyjnej - podał profil Dyspozytura Trakcji w mediach społecznościowych. Jak twierdzi Telewizja Republika, do torów przymocowany był element, który mógł spowodować wykolejenie pociągu, a w pobliżu zainstalowano również teleinformatyczne urządzenie! Zatrzymany został tam pociąg pospieszny Intercity, którym podróżowało ponad 400 osób. Co więcej, Donald Tusk - potwierdzając, iż na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji i eksplozji ładunku wybuchowego - wspomniał, iż „na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie”.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk wprowadza chaos komunikacyjny ws. zniszczenia torów? Fala komentarzy. „Przekaz Pani rzecznik MSWiA był zupełnie inny”
— TYLKO U NAS. Żaryn: ABW powinna zająć się sprawą uszkodzenia torów. Niestety rządzący używają służb do ścigania opozycji
— Ktoś wysadził tory kolejowe w Polsce?! Zatrzymano pociąg w powiecie garwolińskim. „Uszkodzenie fragmentu torowiska”
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745928-bbn-prezydent-jest-informowany-ws-dywersji-na-kolei
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.