Niecałe 20 km od Życzyna (gdzie zniszczono fragment torowiska) na tej samej linii doszło do porwania sieci trakcyjnej - podał profil Dyspozytura Trakcji w mediach społecznościowych. Jak twierdzi Telewizja Republika, do torów przymocowany był element, który mógł spowodować wykolejenie pociągu, a w pobliżu zainstalowano również teleinformatyczne urządzenie! Zatrzymany został tam pociąg pospieszny Intercity, którym podróżowało ponad 400 osób. Co więcej, Donald Tusk - potwierdzając, iż na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji i eksplozji ładunku wybuchowego - wspomniał, iż „na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie”.
Zniszczone tory i pytania o sabotaż
Przypomnijmy, wczoraj rano ujawniono niebezpieczny incydent w rejonie miejscowości Życzyn powiecie garwolińskim. Maszynista pociągu zauważył nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej. Okazało się, że w torowisku był ubytek o wielkości około jednego metra.
Dziś rano Donald Tusk potwierdził na miejscu zdarzenia, że doszło do aktu dywersji, a tor kolejowy zniszczyła eksplozja ładunku wybuchowego.
Szef rządu wspomniał w serwisie X również o tym, że „na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie”.
Nowe informacje. Drugie niepokojące zdarzenie!
To nowe, niepokojące wiadomości, dotyczące zdarzenia, które miało miejsce niecałe 20 km od Życzyna na tej samej linii.
Linia Kolejowa nr 7 szlak Zarzeka-Puławy Azoty - Kradzież drutu jezdnego w km 112,800 w torach 1 i 2 Maszynista pociągu PKP IC 83100 Górski zgłosił porwaną sieć trakcyjną. Uszkodzeniu uległ pantograf na lokomotywie oraz zostały wybite trzy szyby w wagonie
— przekazał wcześniej profil Dyspozytura Trakcji w mediach społecznościowych.
Na tym nie koniec, ponieważ mocne informacje w tej sprawie zaprezentowała dziś rano Telewizja Republika. Jak podała stacja, w tym właśnie miejscu do torów przymocowany był element, który mógł spowodować wykolejenie pociągu, a w pobliżu zainstalowano również teleinformatyczne urządzenie, które nie należy do infrastruktury kolejowej.
