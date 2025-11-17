„Prezydent Nawrocki poświęcił ponad dwie godziny na rozmowę z panią minister Hennig-Kloską na ten temat. Pani minister była ze swoim współpracownikiem oraz z panem ministrem Gramatyką w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyłem w tej rozmowie. Ponad dwie godziny rozmowy na argumenty” - zdradził szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w kanale „PRZEkanał” na YouTube.
Weto prezydenta
Na 100 prezydentury Karola Nawrockiego Koalicja Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych spot i grafiki, w których przekonywała, że prezydent zajmuje się głównie wetowaniem ustaw koalicji 13 grudnia. Określono go nawet mianem „wetomata”.
Jednym z ostatnich głośnych wet był sprzeciw prezydenta wobec ustawy ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.
Dwugodzinna rozmowa w Pałacu Prezydenckim
Tymczasem szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w kanale „PRZEkanał” na YouTube opowiedział o pewnym spotkaniu ws. tej ustawy, a historia ta dobitnie obala narrację KO.
Mało znany fakt jest taki, albo nieznany fakt opinii publicznej, że prezydent Nawrocki poświęcił ponad dwie godziny na rozmowę z panią minister Hennig-Kloską [minister klimatu i środowiska, Polska 2050 - red.] na ten temat
— mówił Szefernaker.
Pani minister była ze swoim współpracownikiem oraz z panem ministrem Gramatyką [polityk Polski 2050, wiceminister cyfryzacji - red.] w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyłem w tej rozmowie. Ponad dwie godziny rozmowy na argumenty. Bo niektórzy starają się pokazać dzisiaj, że te weta wynikają tylko i wyłącznie z jakiejś takiej polityki prezydenta. One wynikają z tego, że prezydent od początku powiedział, że jeżeli widzi jakieś niebezpieczeństwa, to będzie wetował
— dodał minister z KPRP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745914-prezydent-ponad-dwie-godziny-rozmawial-z-hennig-kloska
