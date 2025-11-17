„Pacjent przede wszystkim najpierw płaci sam fakturę, a potem idzie do swojego ubezpieczyciela po pieniądze. O takim systemie w Polsce marzę” – mówiła tuż przed powołaniem na stanowisko ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Skandaliczne wypowiedzi Sobierańskiej-Grendy cytuje tygodnik „Sieci”. I pyta: będzie prywatyzacja publicznej służby zdrowia?
Ochrona zdrowia w Polsce znalazła się w największym kryzysie od co najmniej dekady. Dziura w budżecie NFZ za ten rok ma wynieść 14 a w przyszłym już 23 mld złotych.
Likwidowane oddziały, śmiertelnie chorzy pacjenci pozostawieni sami sobie, haniebne pomysły „oszczędnościowe” – jak ten, by kobiety rodziły w towarzystwie pijanych żuli na SOR – to obraz klęski rządu Donalda Tuska, twarzą której jest była minister zdrowia Izabela Leszczyna
— czytamy w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.
O 30 procent szpitali za dużo?
Sytuację ma ratować nowa minister, Jolanta Sobierańska-Grenda, która już ogłosiła, że Polska ma o około 30 procent za dużo szpitali i która sama o sobie mówi, że jest miłośniczką „konsolidacji” placówek ochrony zdrowia. Takie procesy prowadziła na Pomorzu, najpierw jako szefowa Departamentu Zdrowia w pomorskim Urzędzie Marszałowskim a potem jako prezes skomercjalizowanych (czyli przekształconych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) Szpitali Pomorskich.
Szokujące wypowiedzi
Właśnie w tej ostatniej roli Sobierańska uczestniczyła w czerwcu br. w debacie dotyczącej ewentualnej prywatyzacji służby zdrowia. Oprócz dzisiejszej pani minister dyskutowali m.in. prezes gdańskiego szpitala prywatnej firmy Luxmed Wojciech Demski i szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski.
Jak podaje tygodnik „Sieci”, paneliści zgodzili się, że na rynku powinna być „zdrowa konkurencja” pomiędzy placówkami publicznymi i prywatnymi a wielką bolączką polskiej służby zdrowia jest „monopolistyczna pozycja NFZ, który dyktuje warunki i nie ogląda się na konsekwencje”, m.in. sztucznie utrzymując przy życiu szpitale na prowincji.
NFZ to tak naprawdę przestępcza organizacja
— dowodził szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski, wskazując, że szczególnie poszkodowane działaniem Funduszu są lecznice prywatne.
Pacjent ma płacić i dostawać zwrot na fakturę
Głos zabierała także sama Jolanta Sobierańska-Grenda. Według obecnej minister zdrowia konkurencja a także konsolidacja i restrukturyzacja szpitali to za mało. Zdaniem Sobierańskiej-Grendy pacjenci powinni najpierw płacić za leczenie, a dopiero potem odzyskiwać pieniądze z ubezpieczenia.
Pacjent nie wie, ile procedura go kosztuje i np. jaką polisę wykupić jak winnych systemach europejskich. Tam zarządza się swoim zdrowiem już od urodzenia aż do późnych lat. Pacjent przede wszystkim najpierw płaci sam fakturę, a potem idzie do swojego ubezpieczyciela po pieniądze. O takim systemie w Polsce marzę
— relacjonował słowa Jolanty Sobierańskiej-Grendy „Prestiż Trójmiasto”.
Będzie prywatyzacja?
Czy tego typu wypowiedzi, zapowiedzi likwidowania szpitali powiatowych czy zamykania oddziałów szpitalnych na weekendy to preludium do masowej prywatyzacji służby zdrowia?
Słyszeliśmy w wywiadzie, że 30 proc. szpitali można zamknąć. Czy kierunkiem jest prywatyzacja? Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nadejdzie moment, w którym rząd po prostu dosypie pieniędzy do niewydolnego systemu, a sam system zreformuje, bo zreformować ten system trzeba
— mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
Dla opozycji z Prawa i Sprawiedliwości znakiem prawdziwych intencji rządu w kwestii struktury własnościowej szpitali jest sposób rozdzielenia środków z KPO na kardiologię. Pieniądze trafiły m.in. do ponad 20 klinik należących do zagranicznych, prywatnych sieci
— czytamy w obszernym, wielowątkowym artykule poświęconym widmie prywatyzacji zdrowia opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”
Sama Sobierańska-Grenda przekonuje, że „nie jest jej misją i zadaniem, by prywatyzować szpitale w Polsce” i podkreśla, że dotąd w swojej karierze nie sprywatyzowała ani jednego szpitala.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: NIL prostuje konfabulacje Tuska ws. pacjentów onkologicznych. „Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa, na dowód załączamy oficjalne dane NFZ
CZYTAJ TAKŻE: Fatalna sytuacja w NFZ doczeka się interwencji prezydenta Nawrockiego? Głowa państwa „rozważa zwołanie Rady Gabinetowej”
