Szokująca opinia minister zdrowia! „Pacjent najpierw sam płaci fakturę. O takim systemie w Polsce marzę”. Będzie prywatyzacja?

Tygodnik „Sieci" cytuje skandaliczne wypowiedzi minister Sobierańskiej-Grendy
„Pacjent przede wszystkim najpierw płaci sam fakturę, a potem idzie do swojego ubezpieczyciela po pieniądze. O takim systemie w Polsce marzę” – mówiła tuż przed powołaniem na stanowisko ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Skandaliczne wypowiedzi Sobierańskiej-Grendy cytuje tygodnik „Sieci”. I pyta: będzie prywatyzacja publicznej służby zdrowia?

Ochrona zdrowia w Polsce znalazła się w największym kryzysie od co najmniej dekady. Dziura w budżecie NFZ za ten rok ma wynieść 14 a w przyszłym już 23 mld złotych.

Likwidowane oddziały, śmiertelnie chorzy pacjenci pozostawieni sami sobie, haniebne pomysły „oszczędnościowe” – jak ten, by kobiety rodziły w towarzystwie pijanych żuli na SOR – to obraz klęski rządu Donalda Tuska, twarzą której jest była minister zdrowia Izabela Leszczyna

— czytamy w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.

O 30 procent szpitali za dużo?

Sytuację ma ratować nowa minister, Jolanta Sobierańska-Grenda, która już ogłosiła, że Polska ma o około 30 procent za dużo szpitali i która sama o sobie mówi, że jest miłośniczką „konsolidacji” placówek ochrony zdrowia. Takie procesy prowadziła na Pomorzu, najpierw jako szefowa Departamentu Zdrowia w pomorskim Urzędzie Marszałowskim a potem jako prezes skomercjalizowanych (czyli przekształconych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) Szpitali Pomorskich.

Szokujące wypowiedzi

Właśnie w tej ostatniej roli Sobierańska uczestniczyła w czerwcu br. w debacie dotyczącej ewentualnej prywatyzacji służby zdrowia. Oprócz dzisiejszej pani minister dyskutowali m.in. prezes gdańskiego szpitala prywatnej firmy Luxmed Wojciech Demski i szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski.

Jak podaje tygodnik „Sieci”, paneliści zgodzili się, że na rynku powinna być „zdrowa konkurencja” pomiędzy placówkami publicznymi i prywatnymi a wielką bolączką polskiej służby zdrowia jest „monopolistyczna pozycja NFZ, który dyktuje warunki i nie ogląda się na konsekwencje”, m.in. sztucznie utrzymując przy życiu szpitale na prowincji.

NFZ to tak naprawdę przestępcza organizacja

— dowodził szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski, wskazując, że szczególnie poszkodowane działaniem Funduszu są lecznice prywatne.

Pacjent ma płacić i dostawać zwrot na fakturę

Głos zabierała także sama Jolanta Sobierańska-Grenda. Według obecnej minister zdrowia konkurencja a także konsolidacja i restrukturyzacja szpitali to za mało. Zdaniem Sobierańskiej-Grendy pacjenci powinni najpierw płacić za leczenie, a dopiero potem odzyskiwać pieniądze z ubezpieczenia.

Pacjent nie wie, ile procedura go kosztuje i np. jaką polisę wykupić jak winnych systemach europejskich. Tam zarządza się swoim zdrowiem już od urodzenia aż do późnych lat. Pacjent przede wszystkim najpierw płaci sam fakturę, a potem idzie do swojego ubezpieczyciela po pieniądze. O takim systemie w Polsce marzę

— relacjonował słowa Jolanty Sobierańskiej-Grendy „Prestiż Trójmiasto”.

Będzie prywatyzacja?

Czy tego typu wypowiedzi, zapowiedzi likwidowania szpitali powiatowych czy zamykania oddziałów szpitalnych na weekendy to preludium do masowej prywatyzacji służby zdrowia?

Słyszeliśmy w wywiadzie, że 30 proc. szpitali można zamknąć. Czy kierunkiem jest prywatyzacja? Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że nadejdzie moment, w którym rząd po prostu dosypie pieniędzy do niewydolnego systemu, a sam system zreformuje, bo zreformować ten system trzeba

— mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Dla opozycji z Prawa i Sprawiedliwości znakiem prawdziwych intencji rządu w kwestii struktury własnościowej szpitali jest sposób rozdzielenia środków z KPO na kardiologię. Pieniądze trafiły m.in. do ponad 20 klinik należących do zagranicznych, prywatnych sieci

— czytamy w obszernym, wielowątkowym artykule poświęconym widmie prywatyzacji zdrowia opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”

Sama Sobierańska-Grenda przekonuje, że „nie jest jej misją i zadaniem, by prywatyzować szpitale w Polsce” i podkreśla, że dotąd w swojej karierze nie sprywatyzowała ani jednego szpitala.

