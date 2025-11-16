10 lat temu zaprzysiężono rząd Beaty Szydło. "Rozwój, stabilizacja, bezpieczeństwo - wszystko, czego teraz zaczyna brakować"

10 lat temu zaprzysiężono rząd Beaty Szydło - zdj. archiwalne stanowiska ówczesnej premier w KPRM / autor: Fratria, X/Beata Szydło

10 lat temu, 16 listopada 2015, prezydent RP Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia mojego rządu” - przypomniała w serwisie X Beata Szydło.

Rozpoczęło to czas bardzo potrzebnych Polsce i Polakom zmian. Rozwój, stabilizacja, bezpieczeństwo - wszystko, czego teraz zaczyna brakować

— dodała była premier, obecnie europoseł PiS.

W tamtej kampanii było też wielu malkontentów i pesymistów, którzy mówili, że toczymy walkę z Goliatem, że musiałby nadarzyć się cud, aby ten bój z układem Tuska wygrać… Wbrew wszystkiemu… Wygraliśmy

— ocenił również poseł Rafał Bochenek, dziś rzecznik PiS, a od 2016 roku rzecznik rządu Beaty Szydło.

Spokojnie, konsekwentnie - do celu”

Podczas zaprzysiężenia ówczesna premier zapewniała:

Zrobimy wszystko, a żeby słowa przysięgi, którą wypowiedzieliśmy przed momentem były przez nas dochowane. I by nasi rodacy wiedzieli, że polski rząd będzie pochylał się nad sprawą każdego obywatela i każda sprawa, nawet ta najmniejsza, będzie dla nas równie ważna (…). Stajemy jako jedni z Was. Sprawy Polski i Polaków będą dla nas zawsze najważniejsze”.

Zarówno Beata Szydło, jak i prezydent Andrzej Duda przywoływali w swoich wystąpieniach myśli śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ówczesna głowa państwa podkreślała także wtedy - w 2015 roku, po wygranej przez Zjednoczoną Prawicę wyborów i oddaniu władzy przez koalicję PO-PSL, że „oczekiwania społeczne są ogromne”.

To ta fala spowodowała zwycięstwo wyborcze - fala wiary, że Polska może być zmieniana na lepsze. Sam ze swojej strony zobowiązując się do współdziałania, wierzę, że to zobowiązanie zrealizujemy. Spokojnie, konsekwentnie - do celu. Do silnej Polski, która będzie miała wzmocnioną niepodległość”

— mówił 10 lat temu Andrzej Duda.

olnk/X/wPolityce.pl

