„10 lat temu, 16 listopada 2015, prezydent RP Andrzej Duda dokonał zaprzysiężenia mojego rządu” - przypomniała w serwisie X Beata Szydło.
Rozpoczęło to czas bardzo potrzebnych Polsce i Polakom zmian. Rozwój, stabilizacja, bezpieczeństwo - wszystko, czego teraz zaczyna brakować
— dodała była premier, obecnie europoseł PiS.
W tamtej kampanii było też wielu malkontentów i pesymistów, którzy mówili, że toczymy walkę z Goliatem, że musiałby nadarzyć się cud, aby ten bój z układem Tuska wygrać… Wbrew wszystkiemu… Wygraliśmy
— ocenił również poseł Rafał Bochenek, dziś rzecznik PiS, a od 2016 roku rzecznik rządu Beaty Szydło.
„Spokojnie, konsekwentnie - do celu”
Podczas zaprzysiężenia ówczesna premier zapewniała:
„Zrobimy wszystko, a żeby słowa przysięgi, którą wypowiedzieliśmy przed momentem były przez nas dochowane. I by nasi rodacy wiedzieli, że polski rząd będzie pochylał się nad sprawą każdego obywatela i każda sprawa, nawet ta najmniejsza, będzie dla nas równie ważna (…). Stajemy jako jedni z Was. Sprawy Polski i Polaków będą dla nas zawsze najważniejsze”.
Zarówno Beata Szydło, jak i prezydent Andrzej Duda przywoływali w swoich wystąpieniach myśli śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ówczesna głowa państwa podkreślała także wtedy - w 2015 roku, po wygranej przez Zjednoczoną Prawicę wyborów i oddaniu władzy przez koalicję PO-PSL, że „oczekiwania społeczne są ogromne”.
„To ta fala spowodowała zwycięstwo wyborcze - fala wiary, że Polska może być zmieniana na lepsze. Sam ze swojej strony zobowiązując się do współdziałania, wierzę, że to zobowiązanie zrealizujemy. Spokojnie, konsekwentnie - do celu. Do silnej Polski, która będzie miała wzmocnioną niepodległość”
— mówił 10 lat temu Andrzej Duda.
