Polish Lost Art Foundation kieruje ważne pytania do Domu Aukcyjnego Felzmann! Ogórek: "Tą aukcją sami udowodnili, że naziści to Niemcy"

Magdalena Ogórek - dziennikarka Telewizji wPolsce24, ale także założycielka i prezes Polish Lost Art Foundation / autor: Fratria, X/Magdalena Ogórek

Magdalena Ogórek, dziennikarka Telewizji wPolsce24, ale także założycielka i prezes Polish Lost Art Foundation (Fundacja Polskiej Sztuki Utraconej) zaznaczyła w swoim wpisie w serwisie X, że „wycofanie przedmiotów z aukcji to nie koniec”. Dlatego fundacja zwróciła się do Domu Aukcyjnego Ulrich Felzmann z ważnymi pytaniami. „Jedno pozytywne: tą aukcją sami udowodnili, że naziści to Niemcy” - napisała Ogórek.

Przypomnijmy, niemiecki dom aukcyjny anulował licytację pamiątek i dokumentów po więźniach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku oraz ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej przez sowietów.

Aukcja liczącej 623 artefakty prywatnej kolekcji „System terroru część II 1933-1945” miała się odbyć jutro (17 listopada) w Domu Aukcyjnym Felzmann w Neuss.

W wyniku reakcji polskich władz - zapoczątkowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego - licytacja została anulowana. Dom Aukcyjny zdjął ją ze strony internetowej, nie zamieścił jednak żadnego wyjaśnienia czy komentarza.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niemcy ugięli się przed prezydentem Nawrockim? Skandaliczna aukcja pamiątek po więźniach obozów koncentracyjnych została zdjęta

Fundacja Magdaleny Ogórek reaguje. Ważne pytania!

Magdalena Ogórek, dziennikarka Telewizji wPolsce24, ale także założycielka i prezes Polish Lost Art Foundation (Fundacja Polskiej Sztuki Utraconej) zaznaczyła w swoim wpisie w serwisie X, że „wycofanie przedmiotów z aukcji to nie koniec!”.

Fundacja Polish Lost Art, działając w trybie dostępu do informacji publicznej, zwróciła się do Domu Aukcyjnego Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG w związku z aukcją, planowaną początkowo na 17 listopada o godzinie 13:00, z pilnym zapytaniem

— czytamy.

• Skąd pochodzą dokumenty, należące do polskich i żydowskich ofiar terroru niemieckiego z okresu II wojny światowej, które zostały przekazane do Domu Aukcyjnego do sprzedaży?

• Czy należą do jednego właściciela? Jeśli tak, to czy stanowią część większej kolekcji?

•. W jaki sposób Dom Aukcyjny weryfikował ich pochodzenie?

• Czy Dom Aukcyjny weryfikował także to, w jaki sposób właściciel wszedł w posiadanie dokumentów, będących bezpośrednim dowodem zbrodni - czy wskutek swojej zbrodniczej działalności lub swojego przodka na terenie okupowanej Polski w latach 1939 - 1945 [2 lata temu odpowiadał przed sądem esesman, który miał 102 lata], ponieważ zawartość zbioru stanowi bezpośredni dowód niemieckiej zbrodni?

— pyta fundacja.

• W jaki sposób ustalane były ceny aukcyjne tych dokumentów?

• Czy planują Państwo podobne aukcje w przyszłości?

• Czy wystawiając na publiczną aukcję przedmioty, należące do polskich i żydowskich ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych właściciele Domu Aukcyjnego nie mieli poczucia, że to proceder sprzeczny z podstawowymi zasadami moralnymi i etycznymi i niemieckim prawem?

— pada dalej.

Magdalena Ogórek zaznaczyła, że „gdzieś tam, w cieniu może ukrywać się zbrodniarz lub jego spadkobiercy, dysponujący większym zbiorem dowodów niemieckiego terroru lub posiadający także dobra kultury czy przedmioty, należące do Polaków - zrabowane podczas IIWŚ”.

PS. Jedno pozytywne: tą aukcją sami udowodnili, że naziści to Niemcy

— spuentowała dziennikarka i prezes Polish Lost Art Foundation.

olnk/X/PAP/wPolityce.pl

