Wpis Bergera ws. aukcji! Ambasador pisał o "przedmiotach osobistych ofiar nazizmu". Beata Szydło: "To dowody niemieckiej winy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, na platformie X odniósł się do sprawy odwołania oburzającej aukcji w Niemczech, w ramach której miały być licytowane przedmioty po więźniach obozów koncentracyjnych. Po fali krytyki, w tym reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, aukcja została odwołana. Co jednak z przedmiotami, które się na niej znalazły? O tym z niemieckiej strony na razie mowy nie ma. Europoseł PiS Beata Szydło stanowczo odpowiedziała na niestosowny wpis ambasadora Niemiec w tej sprawie.

Cieszę się, że ta aukcja została odwołana. Nigdy nie powinna była się odbyć. Nie należy handlować pamiątkami

— napisał na platformie X ambasador Niemiec Miguel Berger w momencie, gdy już aukcja została odwołana. Warto przypomnieć, że ledwie wczoraj Berger w skandaliczny sposób atakował europosła PiS Arkadiusza Mularczyka, krytykując polski raport ws. reparacji i domaganie się przez Polskę, by Niemcy rozliczyli się ze swoich zbrodni podczas II wojny światowej.

Sytuacja z aukcją „pamiątek”, jak to określił ambasador Niemiec Berger, jest wstrząsająca. Oto Niemcy chcą handlować przedmiotami, które nie są „pamiątkami”, tylko dowodami niemieckiej winy. Niemcy mordując Polaków i Żydów tworzyli - jak to Niemcy - dokumentację, a teraz chcą zarabiać na handlu tymi dokumentami. To obrzydliwe. A ambasador Berger sam powinien zrezygnować ze swoje funkcji. Nie z przyzwoitości, tylko z rozsądku

— napisała na platformie X Beata Szydło, europoseł PiS i była premier.

Tymczasem sam Berger po pewnym czasie zamieścił zmienioną wersję swojego wpisu, gdzie już pisał o „przedmiotach”, a nie o „pamiątkach”.

Z zadowoleniem przyjmuję odwołanie tej aukcji. Nigdy nie powinna była się ona odbyć. Nie wolno handlować dokumentami i przedmiotami osobistymi ofiar nazizmu

— zaznaczył Miguel Berger, ambasador Niemiec.

CZYTAJ TAKŻE:

To nie była zwykła wymiana zdań Mularczyka z Bergerem. Świrski: Wpis niemieckiego ambasadora to przykład operacji kognitywnej

Stanowcza reakcja Przydacza na bezczelny wpis ambasadora Bergera: „Dopóki Niemcy nie rozliczą się w pełni ze zbrodni…”

Domaganie się od Niemiec reparacji to… „pomaganie Putinowi”?! Butna odpowiedź ambasadora RFN na wpis Mularczyka!

Niemcy ugięli się przed prezydentem Nawrockim? Skandaliczna aukcja pamiątek po więźniach obozów koncentracyjnych została zdjęta

TYLKO U NAS. Sellin o próbie sprzedaży pamiątek po ofiarach Niemców: Bulwersujące jest to, że ktoś to ma i chce na tym zarabiać

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych