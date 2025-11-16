Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, na platformie X odniósł się do sprawy odwołania oburzającej aukcji w Niemczech, w ramach której miały być licytowane przedmioty po więźniach obozów koncentracyjnych. Po fali krytyki, w tym reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, aukcja została odwołana. Co jednak z przedmiotami, które się na niej znalazły? O tym z niemieckiej strony na razie mowy nie ma. Europoseł PiS Beata Szydło stanowczo odpowiedziała na niestosowny wpis ambasadora Niemiec w tej sprawie.
Cieszę się, że ta aukcja została odwołana. Nigdy nie powinna była się odbyć. Nie należy handlować pamiątkami
— napisał na platformie X ambasador Niemiec Miguel Berger w momencie, gdy już aukcja została odwołana. Warto przypomnieć, że ledwie wczoraj Berger w skandaliczny sposób atakował europosła PiS Arkadiusza Mularczyka, krytykując polski raport ws. reparacji i domaganie się przez Polskę, by Niemcy rozliczyli się ze swoich zbrodni podczas II wojny światowej.
Sytuacja z aukcją „pamiątek”, jak to określił ambasador Niemiec Berger, jest wstrząsająca. Oto Niemcy chcą handlować przedmiotami, które nie są „pamiątkami”, tylko dowodami niemieckiej winy. Niemcy mordując Polaków i Żydów tworzyli - jak to Niemcy - dokumentację, a teraz chcą zarabiać na handlu tymi dokumentami. To obrzydliwe. A ambasador Berger sam powinien zrezygnować ze swoje funkcji. Nie z przyzwoitości, tylko z rozsądku
— napisała na platformie X Beata Szydło, europoseł PiS i była premier.
Tymczasem sam Berger po pewnym czasie zamieścił zmienioną wersję swojego wpisu, gdzie już pisał o „przedmiotach”, a nie o „pamiątkach”.
Z zadowoleniem przyjmuję odwołanie tej aukcji. Nigdy nie powinna była się ona odbyć. Nie wolno handlować dokumentami i przedmiotami osobistymi ofiar nazizmu
— zaznaczył Miguel Berger, ambasador Niemiec.
