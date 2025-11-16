Stanisław Żaryn, były Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP, na antenie Telewizji wPolsce24 komentował niebezpieczny incydent w rejonie miejscowości Życzyn powiecie garwolińskim, gdzie okazało się, że w torowisku był ubytek o wielkości około jednego metra, a wcześniej świadkowie słyszeli eksplozję. „Na pewno mamy do czynienia ze sprawą, którą musimy traktować bardzo poważnie i podejść do tego jako do potencjalnego kolejnego aktu dywersji ze strony rosyjskiej czy białoruskiej, bo te doniesienia wskazują na działania, które wpisują się niestety w rosyjskie plany wobec Polski, o których mówiliśmy już na początku 2023 roku” - podkreślił Stanisław Żaryn.
To wtedy ABW po raz pierwszy znalazła dowody, że Rosja planuje działania sabotażowo-dywersyjne i celem tych działań na pewno będzie polska kolej. Wtedy już mówiliśmy, że szpiedzy rosyjscy są instruowani w takim celu, żeby identyfikować istotne dla Polski szlaki kolejowe i przygotowywać się do aktów destabilizowania tych torów. Dzisiaj państwo polskie powinno przede wszystkim tę wersję wydarzeń badać
— dodał Stanisław Żaryn.
Żaryn krytycznie ocenił reakcję obecnej władzy na niepokojący incydent.
Niestety mam wrażenie, że widzi kolejny raz pewną opieszałość. Wiemy z relacji świadków, że tam na miejscu mogło dojść do jakiejś eksplozji, znamy zdjęcia, które wskazują, że jakieś kable były ciągnięte z pobliskiego otoczenia do tych torów, które zostały uszkodzone. Wiele wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z wykonaniem jakiegoś zlecenia celowego. Dla mnie jest oczywiste, że natychmiast w stan gotowości powinna zostać postawiona ABW, która powinna już na miejscu pracować. Powinny służby badać to zdarzenie
— ocenił.
Dzisiaj powinniśmy oczekiwać od rządu bardzo szybkiego ustalenia, czy mamy do czynienia z jakimiś rosyjskimi wątkami w tej sprawie, a jeżeli tak, to musimy oczekiwać, że Polska odpowie realnie na coraz większą agresję rosyjską. To oznaczało będzie, że polski rząd musi wreszcie zacząć traktować priorytetowo tego typu zagrożenia, a nie uganiać się za politycznymi przeciwnikami, bo niestety ABW także do tego dzisiaj służy rządzącym
— dodał.
Niepokojące doniesienia TV wPolsce24
Prowadzący rozmowę red. Adam Giza przekazał informację, do której dotarła Telewizja wPolsce24, zgodnie z którą departament postępowań karnych i departament zagrożeń strategicznych ABW miał zostać zobligowany do tego, by ścigać Zbigniewa Ziobro i to zadanie miałoby przysłaniać inne cele ABW.
Niestety tak może być w mojej ocenie, widzieliśmy już kilkukrotnie, że ABW za rządów Donalda Tuska jest wykorzystywana do ścigania przeciwników politycznych i w ogóle polityków opozycji, do tego się przykłada zupełnie absurdalną miarę, bo ABW zupełnie do innych zadań powinna państwu polskiemu służyć i właśnie dziś powinna tropić rosyjskich dywersantów i sabotażystów. Jeżeli rzeczywiście dwa kluczowe departamenty operacyjne są dzisiaj skupione na tym, żeby ścigać Zbigniewa Ziobro, to mamy sytuację nie tylko absurdalną, ale wręcz szkodliwą dla państwa polskiego, bo te departamenty powinny wszystkie swoje zasoby kierować dzisiaj na walkę z prawdziwymi zagrożeniami, wrogami Polski, którzy destabilizują nasz kraj coraz mocniej. Niestety oceniam Państwa wiadomości jako wiadomości wiarygodne, biorąc pod uwagę to, jak ABW funkcjonuje od grudnia 2023 roku. Mam wrażenie, że rząd wciąż wikła służby w spory polityczne wewnętrzne, a dzisiaj widzimy wszyscy, jakie są realne potrzeby i zagrożenia. Dzisiaj ABW powinna być trzymana bardzo daleko od polityki, tylko zajmować się rozpoznawaniem i zwalczaniem rosyjskich operacji wywiadowczych
— ocenił były Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP
W komunikacji rządu powinniśmy oczekiwać, że będziemy słyszeć pewne uspokajające komunikaty, przekazy, które pokażą, że Polska trzyma rękę na pulsie i dobrze zarządza tym kryzysem, żeby rząd mógł to powiedzieć, powinniśmy widzieć, że dobrze zareagował na tę sytuację, skierował na miejsce do badania tych okoliczności odpowiednie służby, w tym oczywiście przede wszystkim ABW. Dla mnie jest kuriozalne, że w mediach znalazłem informację, że to nie ABW jest dzisiaj wiodącą służba, która zajmuje się tą sprawą. Gdzieś dotarły do mnie sygnały, że CBŚP, czyli służba policyjna, będzie wiodącą służbą, która tę sprawę rozpoznaje i bada, a to jest moim zdaniem zupełnie nieodpowiednia decyzja
— analizował Żaryn.
