Prokuratura pod kierownictwem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka ściga Zbigniewa Ziobrę m.in. za to, że w czasie rządów PiS z Funduszu Sprawiedliwości zakupywany był sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Tymczasem politycy PSL i Polski 2050 też w przeszłości występowali m.in. u boku strażaków, przekazując im sprzęt i czeki. Michał Wójcik przypomniał zdjęcie posła Mirosława Suchonia z Polski 2050 ze strażakami. Wywołało to ostrą wymianę między obydwoma politykami.
Panie pośle Mirosławie Suchoń (Polska 2050) - czekamy na odpowiedź w sprawie tej doniosłej uroczystości. Kolejny polityk hipokryta, tym razem z Polska 2050. Co tam robiliście? Opozycję za to dokładnie ścigacie
— zapytał na platformie X Michał Wójcik, poseł PiS, zamieszczając w sieci zdjęcie Suchonia ze strażakami.
Panie pośle Michale Wójcik jest niedziela. To mi przypomniało, jak na Pańskie osobiste życzenie wyciągano Strażaków OSP w soboty i niedziele z domów, żeby Panu i Pańskiej koleżance salutować, bo zbliżały się wybory. Z grzeczności pominę, co o tym Pańskim pomyśle mówili druhowie
— odpowiedział Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, tym samym nie odnosząc się merytorycznie do pytania Wójcika, ale przy pomocy zmiany tematu próbować uderzyć w polityka PiS.
„Ludziom brednie naopowiadaliście”
Tylko panie hipokryto, nam do głowy nie przyszło, żeby za takie coś ścigać kogoś. Ten sprzęt nie ma barw i ma ratować ludzi. Nikt z nas nie mówi, że nie wspieraliśmy strażaków, lekarzy. Za to zrobiliście z nas zorganizowaną grupę, ludziom brednie naopowiadaliście, Zbigniewa Ziobro ścigacie i chcecie aresztować. Zamiast awanturować się - przeproś ludzi hipokryto
— odpowiedział Wójcik.
Przestań pan kłamać. Prokuratura zajmuje się ustawianiem przez Was „konkursów” i zakupem systemu do szpiegowania opozycji. Jesteście jak ośmiornica, która wyprowadzała dla swoich kumpli pieniądze przeznaczone dla osób poszkodowanych przez przestępców, gwałcicieli, morderców
— rzucał oskarżeniami poseł Polski 2050.
Na ten ostatni wpis Suchonia zareagował inny poseł PiS, Jan Kanthak.
Jesteś najlepszym przykładem na powiedzenie o tym że głupota jest głośna
— stwierdził Jan Kanthak, poseł PiS.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745891-ostra-wymiana-wojcika-i-suchonia-na-x-przepros-ludzi
