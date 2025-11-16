Ostra wymiana Wójcika i Suchonia na X! Polityk PiS pokazał wymowne zdjęcie. "Zamiast awanturować się - przeproś ludzi hipokryto"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prokuratura pod kierownictwem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka ściga Zbigniewa Ziobrę m.in. za to, że w czasie rządów PiS z Funduszu Sprawiedliwości zakupywany był sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Tymczasem politycy PSL i Polski 2050 też w przeszłości występowali m.in. u boku strażaków, przekazując im sprzęt i czeki. Michał Wójcik przypomniał zdjęcie posła Mirosława Suchonia z Polski 2050 ze strażakami. Wywołało to ostrą wymianę między obydwoma politykami.

Panie pośle Mirosławie Suchoń (Polska 2050) - czekamy na odpowiedź w sprawie tej doniosłej uroczystości. Kolejny polityk hipokryta, tym razem z Polska 2050. Co tam robiliście? Opozycję za to dokładnie ścigacie

— zapytał na platformie X Michał Wójcik, poseł PiS, zamieszczając w sieci zdjęcie Suchonia ze strażakami.

Panie pośle Michale Wójcik jest niedziela. To mi przypomniało, jak na Pańskie osobiste życzenie wyciągano Strażaków OSP w soboty i niedziele z domów, żeby Panu i Pańskiej koleżance salutować, bo zbliżały się wybory. Z grzeczności pominę, co o tym Pańskim pomyśle mówili druhowie

— odpowiedział Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, tym samym nie odnosząc się merytorycznie do pytania Wójcika, ale przy pomocy zmiany tematu próbować uderzyć w polityka PiS.

Ludziom brednie naopowiadaliście”

Tylko panie hipokryto, nam do głowy nie przyszło, żeby za takie coś ścigać kogoś. Ten sprzęt nie ma barw i ma ratować ludzi. Nikt z nas nie mówi, że nie wspieraliśmy strażaków, lekarzy. Za to zrobiliście z nas zorganizowaną grupę, ludziom brednie naopowiadaliście, Zbigniewa Ziobro ścigacie i chcecie aresztować. Zamiast awanturować się - przeproś ludzi hipokryto

— odpowiedział Wójcik.

Przestań pan kłamać. Prokuratura zajmuje się ustawianiem przez Was „konkursów” i zakupem systemu do szpiegowania opozycji. Jesteście jak ośmiornica, która wyprowadzała dla swoich kumpli pieniądze przeznaczone dla osób poszkodowanych przez przestępców, gwałcicieli, morderców

— rzucał oskarżeniami poseł Polski 2050.

Na ten ostatni wpis Suchonia zareagował inny poseł PiS, Jan Kanthak.

Jesteś najlepszym przykładem na powiedzenie o tym że głupota jest głośna

— stwierdził Jan Kanthak, poseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

Sroka fotografowała się z czekami, Rzepa rozdawał torby KRUS. Politycy PiS zabierają się za PSL! „Partyjna prywata za pieniądze rolników”

I co teraz? Śliz chwali się, że OSP Glichów dostała samochód „dzięki jego staraniom”. Seria pytań polityków PiS. „Jak to kwalifikować?”

Prof. Czarnek pokazuje zupę. Dowcipne nawiązanie do nagrań Tuska i ministra sprawiedliwości. „Zaraz będzie po żurku, zobaczycie”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych