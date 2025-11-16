„Kim jest Włodzimierz Czarzasty, którego Koalicja 13 Grudnia chce już we wtorek wybrać na marszałka Sejmu? Posłuchaj i nie bądź bierny […] Nie pozwólmy, żeby w 2025 roku drugą najważniejszą osobą w Polsce był zadeklarowany komunista” - mówi lektor w spocie PiS przeciwko kandydaturze Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.
Szymon Hołownia podpisał dokumenty, na mocy których zrzekł się stanowiska marszałka Sejmu. Według umowy koalicyjnej jego następcą ma zostać współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z takim stanem rzeczy. Dlatego partia wypuściła spot, który ma przestrzec Polaków przed osobą Czarzastego. Materiał został zamieszczony w mediach społecznościowych PiS.
PiS: Komunista nie może być drugą osobą w Polsce
Kim jest Włodzimierz Czarzasty, którego Koalicja 13 Grudnia chce już we wtorek wybrać na marszałka Sejmu? Posłuchaj i nie bądź bierny. To zadeklarowany komunista, który w szczycie prześladowań Solidarności wstępuje do PZPR. To człowiek oddany systemowi, który pochłonął tysiące ofiar niewinnych ludzi, polskich patriotów, bohaterów naszej wolności. To człowiek, który twierdzi, że powinniśmy być wdzięczni rosyjskim żołnierzom za to, że nas wyzwolili
— wylicza lektor.
Dodaje również:
Ciekawe co na to rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej czy Obławy Augustowskiej. To także jeden z głównych bohaterów afery Rywina. To wszystko ma przełożenie na Czarzastego dzisiaj. Nie pozwólmy, żeby w 2025 roku drugą najważniejszą osobą w Polsce był zadeklarowany komunista.
Polska znajduje się w IV dekadzie po upadku komunizmu. Niestety „gruba kreska” pozwoliła sługom słusznie minionego systemu na lądowanie suchą stopą w nowej rzeczywistości. Czego konsekwencje ponosimy do dziś…
xyz/PiS/X
