Na antenie Polsat News w programie „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii” doszło do starcia wicemarszałka Sejmu i posła Konfederacji, prezesa Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i posła KO Roberta Kropiwnickiego.
Współpraca z AfD, która jest absolutnie prorosyjska i antypolska, pasuje, czy nie?
— rzucił do Bosaka Robert Kropiwnicki.
Słyszał pan, że moja partia z AfD w żaden sposób nie współpracuję
— zareagował Krzysztof Bosak.
Jesteście w jednej Konfederacji, albo ile jest tam tych Konfederacji, bo tego nie wiemy
— rzucił polityk KO.
Mam panu wyjaśnić strukturę Konfederacji? Mogę panu zrobić korepetycje na antenie Polsatu, jak pan potrzebuje, ale proszę się przygotowywać do programu, żeby pan wiedział, z kim pan rozmawia
— ripostował Bosak.
Dobrze wiem, z kim rozmawiam, niestety i szczerze mnie to martwi, jak patrzę na pana doświadczenie. Wasza współpraca z AfD jest dla nas naprawdę rujnująca dla państwa polskiego, bo pozyskali agenturę, jesteście agenturą
— stwierdził Kropiwnicki.
„Jak się budowało Nord Stream z Angelą Merkel?”
A jak się budowało Nord Stream z Angelą Merkel? Jak tam w EPP? Jak tam z kanclerzem Merzem? Są efekty jakieś?
— zadawał Kropiwnickiemu serię pytań Bosak, ale polityk KO nie odpowiedział na nie rzeczowo.
Albo pan chce rozmawiać, albo jakieś głupoty opowiada
— mówił poseł KO.
Jesteście z Merzem w jednej partii. Jak wam idzie?
— dopytywał Bosak.
Nie w jednej partii, tylko we frakcji
— starał się bronić Kropiwnicki.
tkwl/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745878-starcie-bosaka-i-kropiwnickiego-jak-sie-budowal-ns
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.