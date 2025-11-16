WIDEO

Starcie Bosaka i Kropiwnickiego na antenie! "Jak się budowało Nord Stream z Angelą Merkel? Jak tam w EPP? Jak tam z kanclerzem Merzem?"

Na antenie Polsat News w programie „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii” doszło do starcia wicemarszałka Sejmu i posła Konfederacji, prezesa Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i posła KO Roberta Kropiwnickiego.

Współpraca z AfD, która jest absolutnie prorosyjska i antypolska, pasuje, czy nie?

— rzucił do Bosaka Robert Kropiwnicki.

Słyszał pan, że moja partia z AfD w żaden sposób nie współpracuję

— zareagował Krzysztof Bosak.

Jesteście w jednej Konfederacji, albo ile jest tam tych Konfederacji, bo tego nie wiemy

— rzucił polityk KO.

Mam panu wyjaśnić strukturę Konfederacji? Mogę panu zrobić korepetycje na antenie Polsatu, jak pan potrzebuje, ale proszę się przygotowywać do programu, żeby pan wiedział, z kim pan rozmawia

— ripostował Bosak.

Dobrze wiem, z kim rozmawiam, niestety i szczerze mnie to martwi, jak patrzę na pana doświadczenie. Wasza współpraca z AfD jest dla nas naprawdę rujnująca dla państwa polskiego, bo pozyskali agenturę, jesteście agenturą

— stwierdził Kropiwnicki.

Jak się budowało Nord Stream z Angelą Merkel?”

A jak się budowało Nord Stream z Angelą Merkel? Jak tam w EPP? Jak tam z kanclerzem Merzem? Są efekty jakieś?

— zadawał Kropiwnickiemu serię pytań Bosak, ale polityk KO nie odpowiedział na nie rzeczowo.

Albo pan chce rozmawiać, albo jakieś głupoty opowiada

— mówił poseł KO.

Jesteście z Merzem w jednej partii. Jak wam idzie?

— dopytywał Bosak.

Nie w jednej partii, tylko we frakcji

— starał się bronić Kropiwnicki.

tkwl/Polsat News/X

