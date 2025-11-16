TYLKO U NAS

Groźba wobec prezydenta Nawrockiego. Antoni Macierewicz: "Taki jest skutek tego, co tutaj się dzieje"

To w istocie jest dążenie czy też reklama do ewentualnego zamordowania prezydenta. Taki jest skutek tego, co tutaj się dzieje i to jest pewien początek” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, o groźbie wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent Karol Nawrocki był obecny na trybunach Stadionu Narodowego podczas spotkania Polski z Holandią w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Jeden z internautów wrzucił w media społecznościowe zdjęcie broni palnej z podpisem „do zobaczenia Karolku”. Sprawą zajęła się policja. W sprawie zatrzymano 19-latka.

