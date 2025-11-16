Wyrok ws. Pawłowicz vs. Nitras to dowód na niezależność sądów? Mocna odpowiedź sędzi TK na słowa Gronkiewicz-Waltz

Mam tylko nadzieję, że ten skład sędziowski nie doczeka się za wyrok w sprawie S. Nitrasa losu, jaki spotkał kilka lat temu sędziego K. Świderskiego, który odważył się tylko lekuchno ukarać J. Owsiaka za wulgarne ataki na mnie…” - napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, odpowiadając na tezy europoseł Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. „niezależności” sądów.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz wygrała ze Sławomirem Nitrasem w sądzie.

CZYTAJ TAKŻE: Prof. Pawłowicz wygrywa z Nitrasem w drugiej instancji. „Sąd oddalił jego powództwo i nakazał zwrot wszystkich moich kosztów”

Teza Gronkiewicz-Waltz

Decyzję sądu skomentowała europosłanka Koalicji Obywatelskiej, była prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, która przekonywała, że sędzia powinna przyznać, że czasów premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka „sady są niezależne”.

A teraz ogłoś Krysiu, że za czasów ministra Żurka i premiera Tuska sądy są niezależne a sędziowie niezawiśli. Wiem, że nie przejdzie ci Tusk przez gardło ale wymienić Żurka musisz

— pisała.

Pawłowicz jasno

Na sprawę zareagowała Krystyna Pawłowicz.

Noooo, Haaaaniuu.. Nie uogólniajmy… Mam tylko nadzieję, że ten skład sędziowski nie doczeka się za wyrok w sprawie S. Nitrasa losu, jaki spotkał kilka lat temu sędziego K. Świderskiego, który odważył się tylko lekuchno ukarać J. Owsiaka za wulgarne ataki na mnie..

— wskazała.

