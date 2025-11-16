Paweł Śliz, poseł Polski 2050, 23 września tego roku pochwalił się, że jednostka OSP Glichów otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy VW Crafter. „Cieszę się, że dzięki moim staraniom udało się pozyskać środki na ten zakup i wesprzeć tak ważną inicjatywę” - podkreślił poseł Polski 2050. Politycy PiS pytają Śliza, jakie konkretnie podjął działania, gdyż za bardzo podobną działalność - zakup m.in. sprzętu dla OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości - obecna władza ściga dzisiaj Zbigniewa Ziobrę.
Wielkie święto w Glichowie! Jednostka OSP Glichów otrzymała nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy VW Crafter. Cieszę się, że dzięki moim staraniom udało się pozyskać środki na ten zakup i wesprzeć tak ważną inicjatywę. Gratulacje dla druhów i mieszkańców Glichowa – to większe bezpieczeństwo i jeszcze sprawniejsza służba! Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!
— pochwalił się 23 września na Facebooku Paweł Śliz, poseł Polski 2050.
Tymczasem obecnie Koalicja 13 grudnia atakuje ówczesnych polityków Suwerennej Polski, w tym Zbigniewa Ziobrę za to, że ze środków Funduszu Sprawiedliwości kupowany był m.in. sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku m.in. z tymi działaniami prokuratura chce postawić Ziobrze absurdalny zarzut, że rzekomo kierował zorganizowaną grupą przestępczą, by osiągnąć „korzyść polityczną”. Jak zatem sytuacja wygląda w sprawie posła Śliza? Pytają politycy PiS.
Reakcja polityków PiS
„Dzięki moim staraniom udało się pozyskać środki na ten zakup”. Paweł Śliz, jakie były to działania? Poprzez polityczne układy i wykorzystanie środków publicznych osiągnął Pan korzyść polityczną i osobistą? Glichów to pański okręg wyborczy
— napisał na platformie X Dariusz Matecki poseł PiS.
Które z poniższych środków zostały przekazane dzięki pańskim staraniom? Wyślę do wszystkich tych instytucji zapytania, jakie działania podejmował pan w celu przekazania ich do pańskiego okręgu wyborczego:
-
WFOŚIGW w Krakowie 100 000 zł
-
MSWIA 162 858 zł
-
Lasy Państwowe 8000 zł
A swoją drogą, przekazanie sprzętu odbyło się 26 stycznia, a pan wpis wrzuca 23 września? Specjalnie kokardy wiązali na pański przyjazd osiem miesięcy po przekazaniu wozu?
— dodał polityk PiS.
Panie pośle Pawle Śliz - jakie działania pan podjął, żeby pozyskać te środki? To sprzęt z konkursu? To pański okręg? Jest pan przewodniczącym komisji sprawiedliwości, jednej z najważniejszych w Polsce. Za to pana kumple ścigają Zbigniewa Ziobrę. Coś pan jeszcze chce mówić o nas jako zorganizowanej grupie przestępczej?
— zadawał serię pytań posłowi Polski 2050 z kolei Michał Wójcik, poseł PiS.
A to ciekawe?! Ciekaw jestem jak to kwalifikować: przywłaszczenie, powoływanie się na wpływy, a może - tak jak Wy to mówicie - złodziejstwo?
— pytał Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
