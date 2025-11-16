Obrzydliwy atak Sikorskiego! "Do samobójstwa Andrzeja Leppera przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Radosław SIkorski zaatakował ws. śmierci Andrzeja Leppera. / autor: Fratria
Radosław SIkorski zaatakował ws. śmierci Andrzeja Leppera. / autor: Fratria

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w obrzydliwy sposób zaatakował europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. „Do samobójstwa Andrzeja Leppera przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani” - grzmiał.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kwidzyna prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że według niego „Lepper został zamordowany”.

Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę

— dodał Kaczyński.

W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.

CZYTAJ TAKŻE: Mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego w Kwidzynie: Według mnie Lepper został zamordowany przez ludzi ze swojego środowiska

Atak Sikorskiego

Sprawę w oburzający sposób skomentował Radosław Sikorski, atakując Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i sugerując, że… afery gruntowej nie było.

Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam. Do politycznego i finansowego zniszczenia i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani

— napisał na X Sikorski.

Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami, aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent, a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom

— dodał wicepremier.

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych