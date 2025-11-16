Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski w obrzydliwy sposób zaatakował europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. „Do samobójstwa Andrzeja Leppera przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani” - grzmiał.
Podczas spotkania z mieszkańcami Kwidzyna prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że według niego „Lepper został zamordowany”.
Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę
— dodał Kaczyński.
W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.
CZYTAJ TAKŻE: Mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego w Kwidzynie: Według mnie Lepper został zamordowany przez ludzi ze swojego środowiska
Atak Sikorskiego
Sprawę w oburzający sposób skomentował Radosław Sikorski, atakując Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i sugerując, że… afery gruntowej nie było.
Jarosław Kaczyński teraz twierdzi, że wicepremier Andrzej Lepper został zamordowany. W pewnym sensie się zgadzam. Do politycznego i finansowego zniszczenia i późniejszego samobójstwa przyczynili się dranie, którzy sfingowali aferę gruntową, za co zostali skazani
— napisał na X Sikorski.
Kaczyński zrobił ich ponownie ministrami, aby znowu mogli niszczyć ludziom życie, tym razem przy pomocy Pegasusa. Dwukrotnie ułaskawił ich pisowski prezydent, a dziś są pisowskimi europosłami. Hańba kanaliom i ich patronom
— dodał wicepremier.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745861-obrzydliwy-atak-sikorskiego-ws-leppera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.