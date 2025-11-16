TYLKO U NAS

Tusk znów poszedł na wojnę z kibicami? Kowalski: Mści się. "Zasłużył sobie na to, żeby być tak traktowany na meczach"

Czytaj więcej
Wydaje mi się, że to zemsta Donalda Tuska. Wiadomo, że policjanci nie są winni […] Kibice są wolnymi ludźmi, mają prawo wypowiadać swoje opinie. Oczywiście są pewne granice, konwenanse” - powiedział poseł PiS Michał Kowalski w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Odniósł się w ten sposób do sytuacji przed meczem Polski z Holandią na Stadionie Narodowym. Niektórzy kibice byli skrupulatnie przeszukiwani. Służby nie pozwoliły także wnieść patriotycznej oprawy, co wywołało żywiołową reakcję i przyśpiewki o Donaldzie Tusku.

Poseł został zapytany o sytuacje z przeszukaniami kibiców przez służby przed meczem na Stadionie Narodowym.

Policja szukała pretekstu do zatrzymania polskich kibiców, zarekwirowania być może polskich transparentów, polskich flag. Tak nie powinno być. To jest wielki dzień polskiego sportu. Rozgrywamy mecz międzypaństwowy ze świetną Holandią, z którą nie wygraliśmy od 46 chyba lat…

