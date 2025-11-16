Poseł PiS Marcin Romanowski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez Adama Bodnara i Waldemara Żurka, a także sędziów, podających się za rzeczników dyscyplinarnych! „Szajka 13 grudnia domyka system bezprawia w wymiarze sprawiedliwości: przejęcie rzeczników dyscyplinarnych w sądach ma zapewnić bezkarność nadzwyczajnej kaście i wyeliminować lub zastraszyć niezależnych sędziów” - podkreślił były wiceszef MS w swoim wpisie na platformie X. W treści zawiadomienia czytamy więc o zorganizowanej grupie przestępczej!
Bodnar i Żurek przeciwko legalnym rzecznikom dyscyplinarnym sędziów
W kwietniu br. ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych „odwołał” Piotra Schaba, a także jego zastępcę Przemysława Radzika. Nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wkrótce po objęciu urzędu w końcu lipca br., „odwołał” drugiego z zastępców rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasotę.
Sędziowie ci wskazują, iż dokonane przez MS odwołania są bezprawne i bezskuteczne.
Z kolei na początku minionego tygodnia MS informowało, że rzecznik dyscyplinarna sędziów sądów powszechnych Joanna Raczkowska po pozytywnej opinii kolegiów sądów „odwołała” lub „stwierdziła bezskuteczność powołania” łącznie dziewięciorga lokalnych rzeczników dyscyplinarnych!
Sędzia Raczkowska, która twierdzi, że w związku z bezprawnym odwołaniem nas z pełnionych funkcji została przez MS, rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych - funkcji tej nie pełni, bo nie ma takiego prawa
— podkreślał wówczas podczas konferencji prasowej sędzia Schab. Jak dodał, „nie można dekretem władzy wykonawczej, stosowanym zresztą bezczelnie, dokonywać weryfikacji ustawodawstwa”.
Romanowski składa zawiadomienie!
Teraz poseł PiS Marcin Romanowski (korzystający z azylu na Węgrzech) poinformował o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa „przez Żurka, Bodnara i innych”.
Szajka 13 grudnia domyka system bezprawia w wymiarze sprawiedliwości: przejęcie rzeczników dyscyplinarnych w sądach ma zapewnić bezkarność nadzwyczajnej kaście i wyeliminować lub zastraszyć niezależnych sędziów. Właśnie przeprowadzają nielegalne czystki w sądach okręgowych i apelacyjnych!
— zaznaczył były wiceszef MS.
Więcej o szczegółach tego zawiadomienia możemy dowiedzieć się z informacji podanej na stronie posła Romanowskiego.
Zawiadomienie dotyczy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 231 § 1 i 2 k.k. (nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej), art. 227 k.k. (uzurpacji stanowiska) oraz art. 258 k.k. (działania w zorganizowanej grupie przestępczej) przez byłego Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, obecnego Ministra Waldemara Żurka, podających się za rzeczników dyscyplinarnych: Joannę Raczkowską, Mariusza Ulmana, Tomasza Ładnego, Grzegorza Kasickiego, Grzegorza Gąciarka oraz inne osoby
— czytamy.
W zawiadomieniu zarzuca się im m.in. bezprawne pozbawienie urzędu legalnego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasoty, a następnie obsadzenie tych wciąż obsadzonych, kadencyjnych stanowisk „nowymi” rzecznikami, mimo braku jakiejkolwiek podstawy ustawowej do takich działań. Ich kontynuacją są dalsze, pozbawione podstawy prawnej, zmiany dokonywane wśród zastępców rzeczników przy sądach apelacyjnych i okręgowych
— podano w informacji.
Opisano także ignorowanie postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rzeczników ad hoc. Działania te uzasadniają podejrzenie przestępstwa rażącego przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych, naruszającego niezależność systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej, ukierunkowanej na przejęcie kontroli nad postępowaniami dyscyplinarnymi i eliminowanie niewygodnych sędziów
— opisano. Jak czytamy, maksymalne zagrożenie karą wynosi 10 lat pozbawienia wolności, a wśród wskazanych w zawiadomieniu osób są m.in. Adam Bodnar, Piotr Gąciarek, Joanna Raczkowska, Arkadiusz Myrcha i Waldemar Żurek.
Zorganizowana grupa przestępcza
W udostępnionej treści zawiadomienia Marcin Romanowski wykazał:
W realiach przedmiotowej sprawy osoby odjęte niniejszym zawiadomieniem, tj. Minister Sprawiedliwości oraz inne osoby, w tym w pierwszej kolejności sędziowie obejmujący funkcje Rzecznika oraz jego zastępców mimo braku skutecznego odwołania poprzedników – swoim zachowaniem wypełniły znamiona przestępstwa z art. 231 § 2 k.k.. W szczególności zauważyć trzeba, że podejmowanie czynności w stosunku do Rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców mimo braku podstaw prawnych stanowi nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Nie ma wątpliwości co do tego, że ww. osoby są funkcjonariuszami publicznymi i dopuściły się czynu zabronionego w związku z zajmowanym stanowiskiem. Bez wątpienia ww. osoby podejmując czynności do których nie były uprawnione – oraz podejmując działania sprzeczne z prawem, działały na szkodę interesu publicznego polegającego na prawidłowym funkcjonowaniu instytucji jakimi zgodnie z konstytucją RP są sądy, będące w myśl art. 173 Konstytucji władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy powszechne sprawują obok innych sądów wymiar sprawiedliwości (art. 175), wydając wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można również pominąć faktu, iż podjęte bezprawne działania godziły bezpośrednio w interes prywatny legalnego Rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastępców, poprzez usiłowanie sztucznego kreowania ich negatywnego obrazu w opinii publicznej. W kontekście działania ww. grupy nie budzi też wątpliwości wypełnienie przesłanki działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, w szczególności w postaci korzyści majątkowych dla osób mających zastąpić nielegalnie odwołanych Rzecznika oraz jego zastępców oraz korzyści osobistych w postaci wsparcia politycznego, a także ich ekspektatyw.
Były wiceszef MS argumentował też, dlaczego wskazał na „kwalifikację udziału w zorganizowanej grupie przestępczej”.
Kwalifikacja z art. 258 k.k. jest zasadna zważywszy na skalę i powtarzalność tych działań w różnych sądach w kraju, jak również na fakt, że miały one charakter skoordynowany i były prowadzone z wykorzystaniem narzędzi prawnych i organizacyjnych przeznaczonych do prowadzenia polityki personalnej przez resort sprawiedliwości, a realizowane były przez grupę składająca się więcej niż z trzech osób działających wspólnie i w porozumieniu, a których celem było systemowe naruszanie prawa, w tym eliminacja niewygodnych sędziów, podporządkowanie sądów egzekutywie oraz zastraszenie środowiska sędziowskiego. Zorganizowany charakter tej grupy wynika z jej struktury (wykorzystywanie formuły działania resortu sprawiedliwości) i celów (systemowe podporządkowanie sądownictwa i łamanie prawa na poziomie ustawowym i Konstytucyjnym).
