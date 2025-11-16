NASZ SONDAŻ

Czytaj więcej
Blisko 60 procent Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku - tak wynika z najnowszego sondażu Social Changes, zrealizowanego na zlecenie Telewizji wPolsce24.

Nowe badanie

Telewizja wPolsce24 zaprezentowała najnowsze wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez pracownię Social Changes. Respondentów zapytano, czy ich zdaniem sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku.

Optymistycznie nastawionych jest mniejszość badanych! Tylko 4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że sprawy „zdecydowanie” idą w dobrą stronę, a 27 proc. uznało, że „raczej tak”. Łącznie oznacza to, że 31 proc. respondentów ocenia kierunek zmian pozytywnie.

Krytyczna ocena przeważa!

Znacznie liczniejsza grupa uważa jednak, że sytuacja zmierza w złą stronę. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 44 proc. badanych, natomiast 14 proc. stwierdziło, że „zdecydowanie nie”. To łącznie 58 proc. osób wyrażających negatywne opinie w odpowiedzi na pytanie postawione w badaniu.

Pozostałe 11 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji i wybrało odpowiedź „nie wiem”.

wyniki badania pracowni Social Changes / autor: Telewizja wPolsce24
wyniki badania pracowni Social Changes / autor: Telewizja wPolsce24

Sondaż zrealizowano metodą CATI na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 6–29 października 2025 roku.

olnk/Telewizja wPolsce24

