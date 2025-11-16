WIDEO

Prof. Czarnek pokazuje zupę. Dowcipne nawiązanie do nagrań Tuska i ministra sprawiedliwości. "Zaraz będzie po żurku, zobaczycie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Kadry z nagrania posła PiS prof. Przemysława CzarnkaPrze / autor: x/Przemysław Czarnek
Kadry z nagrania posła PiS prof. Przemysława CzarnkaPrze / autor: x/Przemysław Czarnek

Prof. Przemysław Czarnek (PiS) najwyraźniej postanowił nawiązać do „gry” z nazwiskiem ministra sprawiedliwości, którą zaczął sam Donald Tusk i Waldemar Żurek właśnie. „Ballada o ŻURKU” - zatytułował swoje nagranie były szef MEiN.

Przypomnijmy, gdy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował o tym, że złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, jak również o jego zatrzymanie i aresztowanie, ten teatralny atak widocznie bardzo spodobał się szefowi Żurka, Donaldowi Tuskowi. Premier postanowił wówczas wrzucić nagranie na X, na którym jadł zupę…

Niezły ten żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser

— mówił na nagraniu Donald Tusk.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Infantylne! Tusk chwali się, że je zupę. „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser”. Fala komentarzy. „Żenujący post”

A gdy Sejm uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz aresztowanie posła Ziobry, sam Żurek napisał w sieci: „żurek podano. Smacznego”.

CZYTAJ TAKŻE: Żurek groził Ziobrze przy zupie. Mocne komentarze: „Porażający poziom beztroski w tej durnocie”, „Putiniada”; „Co za obrzydliwy typ”. KOMENTARZE

Ballada o ŻURKU”

Teraz w dowcipny sposób nawiązał do tego prof. Przemysław Czarnek, który w sieci opublikował nagranie, tytułując swój wpis: „Ballada o ŻURKU”. Widzimy na nim wiceprezesa PiS, zajadającego właśnie żurek.

Żurek. Bardzo dobry w Suchej Beskidzkiej. Zaraz będzie po żurku, zobaczycie

— mówi prof. Czarnek, a następnie widzimy pusty talerz.

I mówiłem. Już jest po żurku. Takie życie

— dodaje poseł.

Zabawę” z nazwiskiem Waldemara Żurka rozpoczął w końcu premier i minister. Nic więc dziwnego, że obraca to się przeciwko nim samym.

CZYTAJ TAKŻE: Czyżby nie wszyscy podzielali entuzjazm Tuska? Żukowska została zapytana o zupę i Żurka. „Nie smakowałam”

olnk/X/wPolityce.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych