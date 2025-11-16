Prof. Przemysław Czarnek (PiS) najwyraźniej postanowił nawiązać do „gry” z nazwiskiem ministra sprawiedliwości, którą zaczął sam Donald Tusk i Waldemar Żurek właśnie. „Ballada o ŻURKU” - zatytułował swoje nagranie były szef MEiN.
Przypomnijmy, gdy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek informował o tym, że złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, jak również o jego zatrzymanie i aresztowanie, ten teatralny atak widocznie bardzo spodobał się szefowi Żurka, Donaldowi Tuskowi. Premier postanowił wówczas wrzucić nagranie na X, na którym jadł zupę…
Niezły ten żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser
— mówił na nagraniu Donald Tusk.
A gdy Sejm uchylił immunitet i wyraził zgodę na zatrzymanie oraz aresztowanie posła Ziobry, sam Żurek napisał w sieci: „żurek podano. Smacznego”.
„Ballada o ŻURKU”
Teraz w dowcipny sposób nawiązał do tego prof. Przemysław Czarnek, który w sieci opublikował nagranie, tytułując swój wpis: „Ballada o ŻURKU”. Widzimy na nim wiceprezesa PiS, zajadającego właśnie żurek.
Żurek. Bardzo dobry w Suchej Beskidzkiej. Zaraz będzie po żurku, zobaczycie
— mówi prof. Czarnek, a następnie widzimy pusty talerz.
I mówiłem. Już jest po żurku. Takie życie
— dodaje poseł.
„Zabawę” z nazwiskiem Waldemara Żurka rozpoczął w końcu premier i minister. Nic więc dziwnego, że obraca to się przeciwko nim samym.
olnk/X/wPolityce.pl
