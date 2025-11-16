Ministerstwo spraw zagranicznych Białorusi poinformowało, że „z zadowoleniem” przyjmuje decyzję polskich władz o ponownym otwarciu dwóch przejść granicznych dla ruchu osób, pojazdów i towarów. Białoruskie MSZ przekazało tę informację we wpisie na swoim anglojęzycznym koncie na platformie X.
Będzie to miało pozytywny wpływ na lokalny handel i odzwierciedla konstruktywne podejście Polski, które koncentruje się na potrzebach jej obywateli
— głosi komunikat białoruskiego MSZ.
W osobnym wpisie, opublikowanym niemal o tej samej porze, co komentarz do decyzji Warszawy, resort dyplomacji Białorusi zaapelował „do europejskich sąsiadów o przywrócenie poprzedniego systemu granicznego z korzyścią dla zwykłych obywateli i współpracy transgranicznej”.
Otwarcie przejść drogowych z Białorusią
Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego od 17 listopada ponownie zostaną otwarte drogowe przejścia graniczne z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica. W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane stosowne rozporządzenie.
Przejście Bobrowniki–Bierestowica zostanie otwarte z ograniczeniem dla ruchu towarowego – wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej – oraz ruchu osobowego, w tym autokarów. Przejście graniczne Kuźnica Białostocka–Bruzgi zostanie otwarte z ograniczeniem do ruchu osobowego, z wyłączeniem ruchu autobusowego.
Do poniedziałku otwarte dla ruchu osobowego pozostaje wyłącznie przejście graniczne Terespol-Brześć, a dla ciężarowego – Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte są również kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć.
W ciągu dróg krajowych jest w sumie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte.
tkwl/PAP
