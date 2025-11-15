Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Kwidzyna został zapytany przez jedną z osób o relacje lidera PiS z prezesem Nowej Nadziei Sławomirem Mentzenem. W pewnym momencie odpowiedzi Jarosław Kaczyński wypowiedział mocne słowa na temat śmierci Andrzeja Leppera, byłego lidera Samoobrony. Oficjalnie Lepper popełnił samobójstwo w 2011 roku.
To Mentzen walczy ze mną, a nie ja z Mentzenem. Jeżeli ktoś mówi, że ja doprowadziłem do śmierci Leppera, a nawet do tego, że Zbigniew Ziobro jest dzisiaj chory na bardzo poważną chorobę nowotworową i dlatego nie może tu przyjechać, bo niedawno Rokita mówił o tym, że jeżeli chodzi o Tuska, to on po prostu chce go zabić, bo taki ma charakter, taki jest
— powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników spotkania w Kwidzynie, czy będzie walczył ze Sławomirem Mentzenem.
Jest tak, że w pewnym momencie trzeba, bo później zaczął mówić, że jeszcze do tego jestem gangsterem, na to nie zareagowałem, bo było komiczne, jak ja mogłem Ziobrę czy Leppera doprowadzić… zresztą według mnie Lepper został zamordowany przez ludzi ze swojego środowiska, bo chciał powiedzieć prawdę o końcu naszej władzy, chciał przejść na drugą stronę
— podkreślił Jarosław Kaczyński. Andrzej Lepper był wicepremierem w czasie rządów koalicji Samoobrony z LPR-em i z PiS-em. Koalicja ta nie dotrwała do końca kadencji, a przedterminowe wybory w 2007 roku zakończyły się zwycięstwem Platformy Obywatelskiej.
„Leppera znałem dosyć dobrze”
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnił, że nie uwierzył w samobójstwo Andrzeja Leppera.
Chociaż ówczesny prokurator generalny Seremet mnie zapewniał, że na pewno nie został i pamiętam, że rozmawialiśmy w ogóle o sprawie smoleńskiej o tym, ale mówił, że na pewno nie został zamordowany, to przecież Leppera znałem dosyć dobrze i mogę powiedzieć, że jeżeli on był skłonny do popełnienia samobójstwa, to je jestem skoczkiem wzwyż, mistrzem olimpijskim
— powiedział Jarosław Kaczyński.
