Prokurator Ewa Wrzosek, delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości i będą radcą generalnym w biurze ministra Waldemara Żurka na platformie X… kpi z posła PiS Zbigniewa Ziobry. Tym samym dostarczyła kolejnego argumentu byłemu ministrowi sprawiedliwości na potwierdzenie jego tezy, że w przypadku powrotu do Polski czekałby go nieobiektywny proces polityczny. Wpis Wrzosek wywołał powszechne zażenowanie w sieci.
𝘔𝘶𝘴𝘵𝘦𝘭𝘢 𝘱𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘶𝘴. Tchórz zwyczajny, tchórz pospolity, tchórz europejski. Dzień przesypia w wykrotach lub w norach opuszczonych przez inne zwierzęta. Jest raczej samotnikiem, prowadzącym skryty tryb życia. Ilustracja poglądowa - przypadkowa
— napisała na platformie X prokurator Ewa Wrzosek, załączając do wpisu zdjęcie Zbigniewa Ziobry, który obecnie przebywa w Budapeszcie, gdyż w Polsce zostałby od razu zatrzymany i osadzony w areszcie, mimo swojej choroby onkologicznej. Zbigniew Ziobro podkreślił, że w nie mógłby liczyć na obiektywny proces, gdyż wymierzone w niego działania prokuratury mają zabarwienie polityczne.
Burza w sieci
Każdy sam może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli ważna prokurator pracująca dla ministra Waldemara Żurka w ten sposób kpi ze Zbigniewa Ziobry, to czy nie daje temu ostatniemu argumentu na potwierdzenie tezy, że po powrocie z Budapesztu do Polski i aresztowaniu czekałby go proces polityczny? Wpis Wrzosek wywołał burzę w sieci. Wiele osób zwraca uwagę na jej zaprezentowany w ten sposób rażący brak obiektywizmu i stronniczość, czym nie powinna się wykazywać jako prokurator.
Poważnie??? Pani jest zatrudniona w Ministerstwie Sprawiedliwości??? Dramat
— zapytał PikuśPOL, użytkownik X.
Żenujące
— ocenił zachowanie Wrzosek Adam Nieznaj.
Kadry Ministerstwa Sprawiedliwości i “niezależna” Prokuratura Krajowa w pigułce. Wszystko robią, żeby prawnicy Ziobry mieli argumenty, że to proces polityczny
— napisała olasem, użytkowniczka X.
Te pani wpisy to jest poziom krawężnika niżej to już tylko jest rynsztok Sumienie nie pozwalało by mi się naśmiewać z osoby chorej onkologicznie nawet jakby to był wróg
— zaznaczył Damian, użytkownik X.
A słyszała Pani o takim gatunku człowieka: chamka pospolita?
— zapytał Jacek Gordonski, użytkownik X.
Gdy urzędujący prokurator publicznie nazywa Zbigniewa Z. ‘tchórzem zwyczajnym’, to wygląda na to, że komuś pomyliła się funkcja procesowa z felietonem satyrycznym. Prokurator ma działać na podstawie art. 7 KPK, a nie atlasu ssaków, a zasada bezstronności to jednak coś więcej niż ironia w social media. Jeśli ktoś naprawdę chce badać gatunki, to może lepiej wybrać Instytut Zoologii — bo w prokuraturze wypadałoby wrócić do powagi urzędu i odłożyć klasyfikację zwierząt na czas prywatny
— napisał Robert Mirek-Hoffman, użytkownik X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745845-wrzosek-w-zenujacy-sposob-kpi-z-ziobry-burza-w-sieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.