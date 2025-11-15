Politycy Prawa i Sprawiedliwość rozpoczęli objazd po kraju, w ramach którego spotykają się z Polakami, aby dyskutować z nimi, wykuwając w ten sposób nowy program PiS. Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się dziś z mieszkańcami Kwidzyna, a następnie Elbląga. „Musimy podjąć wysiłek zmierzający do tego, żeby najpierw dokonać aktu numer jeden potrzebnego do naprawy Rzeczypospolitej, to jest zmiana rządu pod wodzą Donalda Tuska, który jest rządem i to powtarzam nieustannie, rządem zewnętrznym, realizującym przede wszystkim agendę niemiecką, a nie Polską. To bardzo poważne oskarżenie, ale jest po prostu zweryfikowane przez fakty” - zaznaczył w Elblągu Jarosław Kaczyński.
Mnóstwo przedsięwzięć, które szkodziły Niemcom, a w każdym razie, oni uważali, że im szkodzą, choćby CPK, zostały powstrzymane, ograniczone, w ogóle tak naprawdę nie wiemy, czy powstaną, bo w końcu kiedy na czele jakiegoś przedsięwzięcia stoi ktoś, kto je gwałtownie krytykował, mówię o panu Lasku, to jest dużo wątpliwości, czy to się naprawdę uda
— mówił Jarosław Kaczyński.
Trzeba zmienić rząd, ale trzeba mieć też własny program i wiedzieć, na czym polega ten kryzys, który w tej chwili w Polsce mamy, bo to kryzys wielostronny
— zaznaczył prezes PiS.
Cel spotkań polityków PiS z Polakami
Jaki jest cel spotkań polityków PiS z mieszkańcami w całej Polsce?
W tym objeździe będziemy powtarzali w gruncie rzeczy podobne tezy. Dlaczego? Bo po prostu trzeba przekazać pewną wiedzę, pogląd na Polskę i namawiać do tego, by ci, co wysłuchali tych wystąpień, sami go przyjęli i przekazywali innym, bo to jest po prostu droga do tego jedynego demokratycznego sposobu przejęcia władzy z powrotem, to jest droga poprzez wybory i my tę drogę chcemy wybrać, ale jeśli po drodze będzie też inna, mieszcząca się w ramach demokracji możliwość zmiany, to oczywiście też z niej skorzystamy, ale nie bardzo w tej chwili widać tę perspektywę
— powiedział Jarosław Kaczyński.
tkwl
