Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, w wyjątkowo butny sposób odpowiedział na uwagę europosła PiS Arkadiusza Mularczyka, że chętnie przekaże mu raport dotyczący strat wojennych Polski spowodowanych przez Niemców. W odpowiedzi Niemiec zaatakował polskiego polityka. Odpowiedź Bergera była tak bezczelna, że na platformie X zdecydował się stanowczo zareagować na nią Marek Magierowski, były ambasador Polski w USA i w Izraelu.
Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański „raport” i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi
— zwrócił się do ambasadora Niemiec na platformie X Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański „raport” i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi
— zareagował na powyższy wpis Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce.
Magierowski: Ambasador Niemiec przekroczył pewne granice
Na bezczelny wpis Niemca postanowił odpowiedzieć Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i w USA.
Stronię od komentowania wypowiedzi ambasadorów akredytowanych w Warszawie. Jednak tutaj zostały przekroczone pewne granice. Najwyższy przedstawiciel obcego państwa nie może zwracać się do polskiego europosła w taki sposób. A ujęcie słowa „raport” w cudzysłów budzi moje oburzenie
— ocenił Marek Magierowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745843-magierowski-ambasador-niemiec-przekroczyl-pewne-granice
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.