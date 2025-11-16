Berger zaatakował Mularczyka. Magierowski: Ambasador Niemiec nie może zwracać się do polskiego europosła w taki sposób

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, w wyjątkowo butny sposób odpowiedział na uwagę europosła PiS Arkadiusza Mularczyka, że chętnie przekaże mu raport dotyczący strat wojennych Polski spowodowanych przez Niemców. W odpowiedzi Niemiec zaatakował polskiego polityka. Odpowiedź Bergera była tak bezczelna, że na platformie X zdecydował się stanowczo zareagować na nią Marek Magierowski, były ambasador Polski w USA i w Izraelu.

Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański „raport” i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi

— zwrócił się do ambasadora Niemiec na platformie X Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.

— zareagował na powyższy wpis Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce.

Magierowski: Ambasador Niemiec przekroczył pewne granice

Na bezczelny wpis Niemca postanowił odpowiedzieć Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i w USA.

Stronię od komentowania wypowiedzi ambasadorów akredytowanych w Warszawie. Jednak tutaj zostały przekroczone pewne granice. Najwyższy przedstawiciel obcego państwa nie może zwracać się do polskiego europosła w taki sposób. A ujęcie słowa „raport” w cudzysłów budzi moje oburzenie

— ocenił Marek Magierowski.

tkwl/X

Powiązane tematy

