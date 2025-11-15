Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę, by po dyskusjach z Polakami przygotować nowy program partii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na udał się do Kwidzyna i Elbląga, a inni politycy PiS spotkali się z mieszkańcami innych miejscowości Polski. W kolejnych dniach będą miały miejsce kolejne takie wydarzenia. Ze zdjęć zamieszczanych w sieci przez polityków PiS wynika, że spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Dziękuję za spotkanie w Budziszowie Wielkim, powiecie jaworskim. To były ciekawe rozmowy o ważnych sprawach
— napisała na platformie X Elżbieta Witek, posłanka PiS, zamieszczając zdjęcia z wspomnianego spotkania.
Wspólnie z Posłami Joanną Lichocką i Mariuszem Kałużnym rozmawiamy o Polsce z mieszkańcami Lipna
— poinformowała z kolei Joanna Borowiak, posłanka PiS.
Dziękuję za wspaniałe spotkanie w powiecie miechowskim!
— zaznaczył Przemysław Czarnek, poseł PiS.
Z kolei wczoraj miało miejsce bardzo udane pod względem frekwencyjnym spotkanie mieszkańców Stalowej Woli z europosłem PiS Danielem Obajtkiem i posłem oraz byłym premierem Mateuszem Morawieckim.
Rekordowa frekwencja - około 500 osób - na spotkaniu w Stalowej Woli z udziałem Mateusza Morawieckiego i moim. Na wydarzenie postawiono wielki namiot, ale było tak dużo osób, że część obserwowała spotkanie na zewnątrz. Jesteście wielcy. Jeszcze raz chciałbym podziękować organizatorom oraz gospodarzom - na czele z Lucjuszem Nadbereżnym i Rafałem Weberem - za tak wspaniałe wydarzenie
— podkreślił na platformie X Daniel Obajtek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745841-bardzo-dobra-frekwencja-na-spotkaniach-z-politykami-pis
