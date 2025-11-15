Ofensywa PiS! Bardzo dobra frekwencja na spotkaniach z posłami w całym kraju. "Jesteście wielcy"; "Rozmawiamy o Polsce"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Piotr Polak/X
autor: PAP/Piotr Polak/X

Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę, by po dyskusjach z Polakami przygotować nowy program partii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na udał się do Kwidzyna i Elbląga, a inni politycy PiS spotkali się z mieszkańcami innych miejscowości Polski. W kolejnych dniach będą miały miejsce kolejne takie wydarzenia. Ze zdjęć zamieszczanych w sieci przez polityków PiS wynika, że spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dziękuję za spotkanie w Budziszowie Wielkim, powiecie jaworskim. To były ciekawe rozmowy o ważnych sprawach

— napisała na platformie X Elżbieta Witek, posłanka PiS, zamieszczając zdjęcia z wspomnianego spotkania.

Wspólnie z Posłami Joanną Lichocką i Mariuszem Kałużnym rozmawiamy o Polsce z mieszkańcami Lipna

— poinformowała z kolei Joanna Borowiak, posłanka PiS.

Dziękuję za wspaniałe spotkanie w powiecie miechowskim!

— zaznaczył Przemysław Czarnek, poseł PiS.

Z kolei wczoraj miało miejsce bardzo udane pod względem frekwencyjnym spotkanie mieszkańców Stalowej Woli z europosłem PiS Danielem Obajtkiem i posłem oraz byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

Rekordowa frekwencja - około 500 osób - na spotkaniu w Stalowej Woli z udziałem Mateusza Morawieckiego i moim. Na wydarzenie postawiono wielki namiot, ale było tak dużo osób, że część obserwowała spotkanie na zewnątrz. Jesteście wielcy. Jeszcze raz chciałbym podziękować organizatorom oraz gospodarzom - na czele z Lucjuszem Nadbereżnym i Rafałem Weberem - za tak wspaniałe wydarzenie

— podkreślił na platformie X Daniel Obajtek.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezes PiS w Kwidzyniu: Polska jest w kryzysie. Co jest jego podstawowym źródłem? Zły rząd. „Oni się zgadzają, żeby budżet znów był okradany”

„Piszemy program wspólnie z Polakami”. PiS rusza w Polskę! Już dziś dwa spotkania z prezesem Kaczyńskim w Kwidzynie i Elblągu

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych