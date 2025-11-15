„Inicjatywa Polska (iPl) podczas dzisiejszego kongresu podjęła uchwałę o samorozwiązaniu i przekazaniu majątku na Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ‘Federa’” - poinformował dotychczasowy wiceszef partii Dariusz Joński. Teraz członkowie iPl mogą się zapisywać do partii Koalicja Obywatelska. Założycielką i liderką iPL była Barbara Nowacka, wcześniej w Twoim Ruchu Janusza Palikota.
Dzisiejszy kongres Inicjatywy Polskiej podjął uchwałę o samorozwiązaniu partii.
Podjęliśmy decyzję, że majątek zlikwidowanej partii zostanie przekazany dla Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny „Federa”
— stwierdził europoseł Dariusz Joński. Według niego to prawdopodobnie pierwszy przypadek, że likwidowana partia przekazuje swój majątek na rzecz konkretnego podmiotu.
Spośród 95 delegatów 91 poparło uchwałę o samorozwiązaniu, a czterech wstrzymało się od głosu.
Nie było żadnego głosu przeciwko, wszyscy zdają sobie sprawę, że rozpoczynamy budowę nowego projektu Koalicji Obywatelskiej, że robimy to wspólnie
— powiedział Joński.
Teraz dotychczasowi członkowie Inicjatywy Polskiej mogą zapisywać się do partii Koalicja Obywatelska. Według Jońskiego mają tworzyć w ramach tej partii swoje ”koła środowiskowe, żeby nie stracić tożsamości”.
Może zostaną wiceszefami Koalicji Obywatelskiej
Po sobotnim kongresie, który odbył się w warszawskich Hybrydach, delegaci na kongres zebrali się jeszcze nieformalnie - mają dyskutować o planach na przyszłość. Prawdopodobnie zdecydowana większość zamierza zapisać się do Koalicji Obywatelskiej.
25 października br. podczas konwencji doszło do zjednoczenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Powstało jedno ugrupowanie o nazwie Koalicja Obywatelska.
Wcześniej Koalicja Obywatelska była nazwą współtworzonego przez cztery partie (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) komitetu wyborczego, który startował w wyborach w 2019 i w 2023 roku, a także nazwą klubu parlamentarnego.
Formalnie rzecz biorąc, zjednoczenie polegało na zmianie statutu Platformy Obywatelskiej, m.in. na zmianie nazwy i stworzeniu możliwości zapisywania się członków Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej do nowego ugrupowania.
Aby tak się stało, obie formacje musiały się rozwiązać. Nowoczesna zrobiła to już podczas konwencji 24 października br.; Inicjatywa Polska w sobotę.
Po dopełnieniu tych formalności dojdzie do wyborów w partii Koalicja Obywatelska na wszystkich szczeblach, w których czynne i bierne prawa wyborcze będą mieli - obok działaczy PO - dotychczasowi członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.
Cały proces ma zakończyć powszechny wybór przewodniczącego KO. Z informacji PAP wynika, że dotychczasowi szefowie N i iPl Adam Szłapka oraz Barbara Nowacka mają być wiceprzewodniczącymi KO, zaś przedstawiciele tych partii mają się też znaleźć w zarządach regionalnych. Posłowie i europosłowie z automatu mają wejść w skład Rady Krajowej KO. Poza partią KO pozostają Zieloni, choć członkowie tej partii są nadal w klubie parlamentarnym.
Nowacka
Inicjatywa Polska powstała jako stowarzyszenie w 2016 roku, po tym, jak Zjednoczona Lewica (wspólna lista SLD, Twojego Ruchu i Zielonych) w 2015 roku nie dostała się do parlamentu. Założycielką i liderką była Barbara Nowacka, wcześniej w Twoim Ruchu. W powstanie stowarzyszenia zaangażował się też wówczas były poseł i rzecznik SLD Dariusz Joński.
Przypomnijmy, portal Goniec podał tydzień temu, że skazany w 2022 r. na 6 lat pozbawienia wolności za oszustwa polegające na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej Andrzej R., który ostatecznie został zatrzymany w 2025 r., latami miał utrzymywać bliskie relacje z europosłem KO Dariuszem Jońskim.
W 2019 roku stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną i stało się jedną z czterech partii - obok PO, Nowoczesnej i Zielonych - współtworzących Koalicję Obywatelską, startującą w wyborach 13 października 2019 roku. Politycy iPl po wyborach stali się posłami klubu Koalicji Obywatelskiej.
Obok Nowackiej i Jońskiego z Inicjatywą Polską związani byli posłowie Katarzyna Piekarska, Grzegorz Napieralski (były lider SLD, potem przeszedł do PO), Raid Haidar oraz Eugeniusz Czykwin. W kadencji 2019-23 Nowacka zaangażowała się m.in. w kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego w 2020 roku, a potem w organizację Campusu Polska Przyszłości, stając się jedną z najbliższych współpracowniczek prezydenta Warszawy w jego politycznej aktywności. Według medialnych spekulacji była nawet typowana na szefową kancelarii prezydenta, gdyby Trzaskowski wygrał wybory w 2025 roku.
koal/PAP
