Na koncie Suwerennej Polski na portalu X pojawił się wpis skierowany do poseł PSL Magdaleny Sroki. „Czy czeki, które podpisywałaś swoim imieniem i nazwiskiem, to ‘korzyść polityczna – osobista’, za którą ścigacie opozycję?”-zapytano parlamentarzystkę kierującą uznawaną przez TK za niezgodną z konstytucją komisją śledczą ds. Pegasusa. Wcześniej poseł PiS Michał Wójcik zapowiedział złożenie interpelacji ws. działań PSL, tj. przekazywania sprzętu sfinansowanego z KRUS do Ochotniczych Straży Pożarnych. Według informacji, do których dotarł polityk opozycji, odbywa się to „w atmosferze politycznej promocji, z dominującą obecnością działaczy jednej partii”.
O tworzenie „zorganizowanej grupy przestępczej” obecna koalicja rządząca i bezprawnie, siłowo przejęta przez nią prokuratura oskarża polityków i urzędników odpowiedzialnych za rządów PiS za Fundusz Sprawiedliwości.
PiS postanowiło sprawdzić, czy partia Donalda Tuska i jej koalicjanci sami nie mają sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o dysponowanie publicznymi środkami.
Sroka i inni
Magdalena Sroka, czy czeki, które podpisywałaś swoim imieniem i nazwiskiem, to „korzyść polityczna – osobista”, za którą ścigacie opozycję? Jesteś członkiem „zorganizowanej grupy przestępczej”?
— zapytano poseł PSL Magdalenę Srokę na profilu Suwerennej Polski na portalu X.
Jest rok 2019, środek kampanii wyborczej. Magdalena Sroka, między roznoszeniem ulotek, fotografuje się z czekami Funduszu Dróg Samorządowych. Czy Magdalena Sroka (PSL) również powinna zostać rozliczona według tych samych kryteriów, którym dziś podlega opozycja? Czy poniesie konsekwencje oparte na podobnych, zmyślonych zarzutach? Hipokryzja wybiła poza skalę
— czytamy w kolejnym wpisie.
Z czekami fotografowała się także inna polityk PSL- Bożena Żelazowska.
Rzepa rozdawał torby KRUS
Dużo na ten temat pisze także poseł Dariusz Matecki.
Politycy PSL przekazują sprzęt dla OSP z funduszy KRUS, jakby to były ich prywatne środki. Logotypy instytucji publicznych, a promocja partyjna i twarze polityków!Żądamy:
-pełnej listy dotacji z KRUS, -podstaw prawnych udziału polityków PSL, -wyjaśnień, czy MRiRW kontroluje te działania.
Równi i równiejsi? Gdy za wsparcie OSP ściga się posłów Zjednoczonej Prawicy, PSL na masową skalę rozdaje sprzęt z KRUS i jeszcze zbiera za to poklask w liberalnych mediach!
— podkreślił.
Na kolejnym zdjęciu z czekiem widzimy m.in. posła Marka Sawickiego.
Kolejny parlamentarzysta PSL, Jarosław Rzepa, chętnie rozdaje np. gadżety z logo KRUS.
Poseł Rzepa rozdaje torby KRUS jak własne. A inni parlamentarzyści z regionu? Nawet nie zaproszeni. Partyjna prywata za pieniądze rolników?
— pisze Matecki.
Zapytanie do KRUS
Wcześniej interpelację ws. działań PSL zapowiadał poseł Michał Wójcik.
Docierają do nas informacje, że przekazywanie sprzętu sfinansowanego z KRUS do Ochotniczych Straży Pożarnych, odbywa się w atmosferze politycznej promocji, z dominującą obecnością działaczy jednej partii. Żądamy pełnej listy dotacji, podstaw prawnych udziału polityków oraz wyjaśnienia, jaki nadzór sprawuje MRiRW. Publiczne środki nie mogą być traktowane jak zaplecze kampanijne. Oczekujemy reakcji rządu
— pisał dziś na portalu X.
Dariusz Matecki poinformował natomiast o zapytaniu skierowanym do KRUS w trybie interwencji poselskiej.
Poszło właśnie zapytanie do KRUS:
— napisał.
Zapytanie w trybie interwencji poselskiej dotyczące uroczystości przekazywania zestawów ratownictwa przedlekarskiego przez OR KRUS w Koszalinie
Szanowny Panie Dyrektorze,
na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne udzielenie informacji w sprawie uroczystości organizowanych przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie, w szczególności dotyczącej wydarzenia z dnia 2 października 2025 roku, podczas którego przekazano zestawy ratownictwa przedlekarskiego typu R-1 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachodniopomorskiego.
W związku z faktem, że w uroczystości uczestniczył poseł na Sejm RP Jarosław Rzepa (PSL), zwracam się z pytaniami:
Kto był organizatorem uroczystości przekazania zestawów ratownictwa typu R-1 dnia 2 października 2025 roku w siedzibie OR KRUS w Koszalinie?
Czy poseł Jarosław Rzepa został oficjalnie zaproszony przez KRUS? Jeśli tak, proszę o podanie nazwiska osoby lub komórki organizacyjnej, która wystosowała zaproszenie.
Na jakiej podstawie formalno-prawnej wytypowano grono zaproszonych parlamentarzystów, samorządowców oraz innych gości?
Czy zaproszenie na przedmiotową uroczystość otrzymali wszyscy parlamentarzyści reprezentujący województwo zachodniopomorskie, w tym również posłowie opozycji? Jeśli nie – proszę o podanie powodów, dla których nie zostali zaproszeni.
Czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada regulamin, procedury lub wewnętrzne wytyczne dotyczące zapraszania przedstawicieli władz publicznych na tego typu wydarzenia?
Czy obecność parlamentarzysty była uzgadniana lub konsultowana z gabinetem politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?
Z uwagi na coraz częstsze przypadki wykorzystywania instytucji publicznych do promocji polityków określonych środowisk i partii, a także w kontekście potrzeby zapewnienia pełnej przejrzystości działań publicznych — proszę o szczegółową i niezwłoczną odpowiedź.
Z poważaniem,
Dariusz Matecki
Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
