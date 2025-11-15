„Na wczorajszej konferencji prasowej zarzucił pan rzecznikowi Naczelnej Rady Lekarskiej, że wycofał się ze słów o pacjentach onkologicznych i nie są one prawdą. Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa, na dowód załączamy oficjalne dane NFZ” - czytamy we wpisie Naczelnej Izby Lekarskiej w mediach społecznościowych, który jest zaadresowany do Donalda Tuska. Premier twierdził bowiem, NIL nie podało żadnego przykładu odsyłania z kwitkiem pacjentów onkologicznych. We wpisie NIL znajdują się screeny terminów najbliższych przyjęć do szpitali.
Od dawna pojawiały się alarmujące doniesienia dotyczące tego, że za rządów koalicji 13 grudnia system ochrony zdrowia przestał być wydolny. Sytuacja obecnie staje się wręcz dramatyczna.
Mamy informacje o tym, że pacjenci - także chorzy onkologicznie - są odsyłani z kwitkiem. Kończy się rok, brakuje pieniędzy. W tym roku trzeba to powiedzieć wprost: NFZ zbankrutował. (…) Jeśli Ministerstwo naprawdę uważa, że część placówek należy zamknąć, niech weźmie za to odpowiedzialność. A nie robi tego po cichu, kalecząc przepisy i zrzucając winę na lekarzy. Bo wtedy można powiedzieć, że to lekarze nie chcą już pracować, dlatego szpital się zamyka. (…) Dzisiaj nie widać żadnych pozytywnych działań. Jesteśmy ofiarami zaklęcia o „apolitycznych ekspertach”
— powiedział 10 dni temu dr Łukasz Jankowski w programie „Polsat News” prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Odpowiedź prosto w twarz
Idąc za słowami dr. Janowskiego dziennikarz Telewizji wPolsce24 zapytał wczoraj premiera Donalda Tuska na konferencji o zapaść w systemie ochrony zdrowia i szpitale, które odsyłają m.in. pacjentów onkologicznych.
Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani. To jest kłamstwo. Prostowaliśmy te informacje i proszę ich nie nie powtarzać, a jeśli ma pan źródło informacji, to proszę je podać, bo inaczej będzie pan miał problem ze swoją wiarygodnością
— odpowiedział rozgniewany Tusk, któremu dziennikarz wPolsce24 przypomniał wypowiedź prezesa NRL dr Łukasza Jankowskiego.
Ja znam tę wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu
— odrzekł premier.
Czy rzeczywiście Naczelna Izba Lekarska wycofała się z informacji o odsyłaniu pacjentów onkologicznych.
Szanowny Panie Premierze Donaldzie Tusku.
Na wczorajszej konferencji prasowej zarzucił Pan rzecznikowi Naczelnej Rady Lekarskiej, że wycofał się ze słów o pacjentach onkologicznych i nie są one prawdą.
Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa, na dowód załączamy oficjalne dane NFZ dotyczące daty pierwszego możliwego przyjęcia w oddziałach onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce. Część z nich pokrywa się z przekazanymi nam przez lekarzy informacjami dotyczącymi proszenia pacjentów, by rozpoczęli leczenie w innym ośrodku.
Dodatkowo przekazaną wtedy informację w swoim materiale potwierdziła Wirtualna Polska
— odpowiedziała Tuskowi Naczelna Rada Lekarska.
„Mamy nadzieję, że pana Premiera wypowiedź…”
Rzeczywiście ze screenów dołączonych przez NIL do wpisu na X wynika, że oddziały onkologiczne i hematologiczne wielu szpitali na ternie całej Polski podają najbliższe terminy wizyt w przyszłym roku.
Zdajemy sobie sprawę, że MZ wydało zalecenie, że nie wolno przesuwać onkologicznych programów lekowych, ale sytuacja finansowa wielu szpitali jest bardzo zła. Skala przesunięć pacjentów w stosunku do planowych operacji czy nieonkologicznych programów lekowych faktycznie nie jest duża, ale niestety wedle naszych informacji nie jest zerowa. Mamy nadzieję, że Pana Premiera wypowiedź, że to nie będzie miało miejsca faktycznie spowoduje, że żaden chory w Polsce nie będzie musiał tak długo czekać na włączenie do onkologicznego programu lekowego.
Obawiamy się, że nie jest Pan Premier po prostu informowany o realnej sytuacji Polskiej Ochrony Zdrowia
— czytamy we wpisie Naczelnej Izby Lekarskiej w mediach społecznościowych.
koal/X
