„Spadek notowań Konfederacji zaowocował raczej powrotem poparcia dla PiS, bo wynik partii Grzegorza Brauna nie odbiega specjalnie od tego, co mieliśmy do tej pory. To nie Braun głównie na tym skorzystał, tylko PiS i będzie nadal korzystał” - ocenia prof. Henryk Domański. Analizując najnowszy sondaż pracowni Social Changes dla Telewizji wPolsce24, socjolog PAN podkreśla, że to wypowiedzi Sławomira Mentzena oraz kwestia ukraińska mogą być główną przyczyną „odpływu” elektoratu z Konfederacji. „Wypowiedzi Mentzena raczej osłabiają jego wiarygodność, jako lidera partii, na którą warto zagłosować” - stwierdza nasz rozmówca.
