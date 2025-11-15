Sprawa gróźb pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego rozgrzała Internet do czerwoności. Polacy porównują tę sytuację do wpisu na temat Jerzego Owsiaka. Wtedy Policja zareagowała błyskawicznie. „Oczekuję przynajmniej takiej determinacji w tej sprawie, co w sprawie emerytki z Torunia” - skomentowała Magdalena Majkowska z Ordo Iuris. Adwokat broni w sądzie kobiety, która napisała „giń człeku” do Owsiaka.
Wczoraj na portalu X anonimowy użytkownik skomentował zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego. Zrobił to, zamieszczając fotografię pistoletu i podpis: „do zobaczenia karolku”. Wpis bardzo szybko zniknął, ale opinia publiczna domagała się stanowczej i natychmiastowej reakcji służb.
Warszawska policja poinformowała dziś rano, że zajęła się sprawą.
Do skandalicznej sytuacji odniosła się adwokat Magdalena Majkowska, która broni kobiety za wpis pod adresem Jerzego Owsiaka „giń człeku”.
Wysoko Policja postawiła sobie poprzeczkę, zatrzymując moją klientkę o 6 rano za wpis pod adresem Jerzego Owsiaka. To, że umie szybko działać w takich sprawach, to już Polska się przekonała. Oczekuję przynajmniej takiej determinacji w tej sprawie, co w sprawie emerytki z Torunia
— skomentowała na platformie X.
Owsiak jako przykład skuteczności służb
W mediach społecznościowych zawrzało. Koronnym argumentem jest to, że gdyby sprawa dotyczyła Owsiaka, to służby już dawno zatrzymałyby sprawcę.
Mijają kolejne godziny i nie ma zatrzymania. Czy służby działają tylko wtedy, gdy ktoś grozi Owsiakowi? Czas na reakcję!
— skomentował szef EKR Mateusz Morawiecki.
Polska policja, zawsze gotowa, żeby wjechać do domu emerytkom piszącym o Owsiaku, powinna już kłaść na glebę gościa grożącego prezydentowi Polski bronią. Ale na razie nie kładzie, tylko „proceduje”
— dodał dziennikarz wPolsce24 Paweł Rybicki.
To jest po prostu niepojęte. Gdy jakaś losowa babcia napisała Owsiakowi na X „giń czlowieku”, to miała zaraz nalot policji na chatę. Gdy jakiś silniczek pisze na Xie, że „jadę po ciebie Karolku” i zamieszcza grafikę z bronią, to wszystko jest ok. Państwo Tuska w pigułce
— napisał Jan Molski.
Babcia o Owsiaku TYLKO wpis: „Giń człeku”. Policja wbija o 6 rano. Hejter silnych razem Tuska i Giertycha, grożący wcześniej śmiercią i pobiciem „pisiorom”, publikuje zdjęcie BRONI z wpisem do Prezydenta RP: „Jadę po ciebie, Karol”. Policja tłumaczy, że zdjęcie jest z netu
— skomentował Max Hübner.
Dzień dobry Waldemarze Żurku, Polska Policjo, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Czy ten człowiek został już zatrzymany i usłyszał zarzuty? Czy wobec osoby, która grozi zamachem na Prezydenta RP, działacie równie sprawnie jak wobec emerytki, której nie podoba się Jerzy Owsiak?
— dodał John Bingham.
Jak nie będzie wlotu na chatę o 6 rano to można stwierdzić, że Owsiak ważniejszy?
— napisała autorka programu wPolsce24 Marianna Schreiber.
