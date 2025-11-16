Europoseł Hanna Gronkiewicz-Waltz jest bardzo aktywna na platformie X. Tym razem postanowiła w jednym wpisie uderzyć w dwóch prezydentów RP: zmarłego tragicznie w 2010 r. śp. Lecha Kaczyńskiego i obecnego przywódcę, Karola Nawrockiego. „Dajcie mu Traktat do przeczytania, ten, który podpisał prezydent Kaczyński, a premierem był jego brat” - napisała. Sędzia TK Krystyna Pawłowicz zwróciła uwagę, że byłej prezydent Warszawy najwyraźniej coś się pomyliło.
Choć mało kto pamięta, że Hanna Gronkiewicz-Waltz od roku zasiada w Parlamencie Europejskim, to nie sposób nie pamiętać o jej wpisach na platformie X - co jeden to lepszy. Nie tylko za sprawą dość osobliwej pisowni, ale też ostrego języka.
„Dajcie mu Traktat”
Tym razem Gronkiewicz-Waltz postanowiła uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego, a przy okazji - w nieżyjącego od 2010 r. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Chcemy być częścią Unii Europejskiej, ale nie chcemy być Unią Europejską. Polską chcemy być z biało-czerwoną flagą
— powiedział Nawrocki podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.
Nagranie z tą wypowiedzią zamieszczone na profilu Kanału Zero na platformie X skomentowała Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Dajcie mu Traktat do przeczytania, ten, który podpisał prezydent Kaczyński, a premierem był jego brat
— napisała (pisownia oryginalna).
Prezydent podpisał czy może ratyfikował?
Byłej prezydent Warszawy odpowiedziała sędzia TK Krystyna Pawłowicz.
Haniu, znowu się zasadniczo mylisz. Otóż traktat o akcesji do UE podpisali L. Miller i A. Kwaśniewski, a traktat zmieniający z Lizbony z 2007 r. podpisany został przez R. Sikorskiego i D. Tuska
— napisała.
Prez. L. Kaczyński tylko w Polsce, jako ostatni w Europie, przymuszony ustawą PO, ratyfikował. Pewnie byś mi nie uwierzyła, więc daję odpowiedź GROKA
— dodała Pawłowicz.
