„Bardzo brutalne ataki, zwłaszcza Sławomira Mentzena na Prawo i Sprawiedliwość, przyczyniły się do tego, że przegrzali. Pojawia się ryzyko dla wyborców Konfederacji, że oni zaczną kolaborować z Koalicją Obywatelską, co dla większości tych wyborców jest totalnie nieakceptowalne. Stąd całkiem wysoka pozycja Grzegorza Brauna, który już ma 6 proc.” - powiedział prezes pracowni Social Changes Marek Grabowski w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Teresa Bochwic, publicystka, Dariusz Matuszak, komentator oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Według badania przeprowadzonego na zlecenie Telewizji wPolsce24, Koalicja Obywatelska zanotowała 34 proc. poparcia,…
