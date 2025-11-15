„Szanowny Panie Ambasadorze Berger, chętnie przekażę Panu osobiście Raport o stratach wojennych Polski - dokument jasno ukazujący skalę zniszczeń oraz nierozliczony dług Niemiec wobec Polski” - zwrócił się Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS, do niemieckiego ambasadora w Polsce. Miguel Berger udzielił dość aroganckiej odpowiedzi. „Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi” - napisał na portalu X przedstawiciel państwa, które przez lata robiło intratne interesy ze wspomnianym przez Bergera rosyjskim dyktatorem.
Miguel Berger, podobnie jak wielu jego poprzedników, próbuje angażować się w bieżący spór polityczny. Niedawno dziękował wicepremierowi Radosławowi Sikorskiemu za atak na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziś ambasador Niemiec w Polsce „popisał się” kolejny raz.
Propozycja Mularczyka
Berger opublikował wczoraj na portalu X link do wywiadu, którego udzielił TVN24 BiS.
Wgląd w naszą współpracę polsko-niemiecką i wspólne wyzwania
— podkreślił.
Wpis skomentował m.in. europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
Szanowny Panie Ambasadorze Berger, chętnie przekażę Panu osobiście Raport o stratach wojennych Polski - dokument jasno ukazujący skalę zniszczeń oraz nierozliczony dług Niemiec wobec Polski. Jest to kluczowy element zrozumienia, jakie kroki są niezbędne po stronie Niemiec, aby budować prawdziwe, partnerskie i odpowiedzialne relacje polsko- niemieckie
— napisał.
„Szanowny panie pośle, myli się pan”
Arkadiusz Mularczyk wyraźnie rozwścieczył niemieckiego ambasadora, ponieważ Miguel Berger udzielił bardzo buńczucznej, a przy tym kłamliwej i manipulacyjnej odpowiedzi.
Szanowny panie pośle, myli się pan sądząc, że pański „raport” i pański aktywizm będą kształtować przyszłość naszych relacji. Ciągłe podziały kreowane przez ludzi takich jak pan, pomagają jedynie Putinowi
— stwierdził.
Szanowny Panie Ambasadorze Berger, Pańska reakcja pokazuje całkowite wyparcie historii i niemieckiej odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej. Jeśli przypominanie faktów i domaganie się sprawiedliwości uznaje Pan za „wsparcie Putina”, to znaczy, że nie rozumie Pan swojej misji w Polsce. W takiej sytuacji powrót do Berlina byłby rozwiązaniem uczciwszym wobec obu naszych narodów
— odpowiedział europoseł PiS.
Każdy z przedstawicieli państwa niemieckiego będzie zawsze ostatnią osobą, która ma moralne prawo do oskarżania Polaków o „pomaganie Putinowi”. Dokładnie taki wpis mógłby zamieścić zresztą pierwszy z brzegu polityk KO. I byłby w tym niemal tak samo „wiarygodny” jak ambasador Niemiec.
