„Pan prezydent jest w tej chwili brutalnie atakowany, ale sądzę, że wielu ludzi dostrzeże jego pozytywną rolę” - powiedziała Teresa Bochwic w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marek Grabowski, socjolog, Dariusz Matuszak, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
CZYTAJ WIĘCEJ: 100 dni prezydentury Karol Nawrockiego. Jak oceniają je Polacy? Nawet 12 proc. wyborców koalicji Tuska uważa, że się „sprawdził”
Wczoraj minęło 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Jak oceniają go Polacy? Ponad połowa, bo 55,8 proc. uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” jest zadowolona. Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii.
„Oczywiście już też są oszustwa”
Teresa Bochwic zwróciła uwagę na fakt, że „słusznie wczoraj przypomniano, że prezydent zatwierdził 70 ustaw uchwalonych przez Sejm, a 13 zawetował”.
Oczywiście już też są oszustwa, że to było znacznie więcej. Nie, na razie zawetował 13. Pan prezydent jest w tej chwili brutalnie atakowany, ale sądzę, że wielu ludzi dostrzeże jego pozytywną rolę
— oceniła.
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745817-bochwic-wielu-ludzi-dostrzeze-pozytywna-role-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.