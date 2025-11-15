„Minister Żurek powinien być wdzięczny prezydentowi Nawrockiemu, który uchronił 46 sędziów przed wpadnięciem w statut neosędziów, bo ta nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa nieuznawana przez Żurka zawnioskowała do prezydenta o awanse i powołania. Naprawdę dużo dobra prezydent tym 46 osobom wyświadczył” - mówił publicysta Dariusz Matuszak w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Teresa Bochwic, publicystka, Marek Grabowski, socjolog oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Wczoraj minęło 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Jak oceniają go Polacy? Ponad połowa, bo 55,8 proc. uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” jest zadowolona z Nawrockiego. Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii.
„Karol Nawrocki faktycznym liderem”
Jak zaznaczył Marek Grabowski, prezes pracowni Social Changes, „prezydent ma bardzo dobre notowania”.
Byłem też na Marszu Niepodległości, gdzie również spontanicznie skandowano imię i nazwisko Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki stał się faktycznym liderem obozu konserwatywnego. To, co jest jego dużą zaletą, to jest też ta autentyczna bliskość ludzi. Nawet jeżeli nie wszyscy zgadzają się ze wszystkimi jego postulatami, to zawsze wartością dla wyborcy jest ich realizacja. W przypadku 100 postulatów premier wymiksował się, że realizuje 30 proc., bo Koalicja Obywatelska ma 30 proc. poparcia. Prezydent Nawrocki nie mówi, że ma 50 proc. poparcia, więc realizuje 50 proc. swoich postulatów. Krok po kroku je realizuje i to jest siła pana prezydenta
— mówił socjolog.
Teresa Bochwic zwróciła uwagę na fakt, że „słusznie przypomniano, że prezydent zatwierdził 70 ustaw uchwalonych przez Sejm, a 13 zawetował”.
Oczywiście już też są oszustwa, że to było znacznie więcej. Nie, na razie zawetował 13. Pan prezydent jest w tej chwili tak brutalnie atakowany, ale sądzę, że wielu ludzi dostrzeże jego pozytywną rolę
— oceniła publicystka.
Minister Żurek powinien być wdzięczny prezydentowi Nawrockiemu, bo on uchronił 46 sędziów przed wpadnięciem w statut neosędziów, bo ta nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa nieuznawana przez Żurka zawnioskowała do prezydenta o awanse i powołania. Naprawdę dużo dobra prezydent tym 46 osobom wyświadczył
— wskazał Dariusz Matuszak.
tt/Telewizja wPolsce24
