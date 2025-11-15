Niezwykle ciekawy sondaż poparcia dla partii politycznych przygotowała pracownia Social Changes dla Telewizji wPolsce24. Wynika z niego, że KO i PiS idą teraz łeb w łeb, a poparcie dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej jest niemal takie samo. „Chyba chodzi o bardzo brutalne ataki, zwłaszcza Sławomira Mentzena na Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że przegrzali” - ocenia prezes pracowni dr Marek Grabowski. Najgorzej w sondażu wypadają PSL i Polska 2050.
Według przeprowadzonego badania Koalicja Obywatelska zanotowała 34 proc. poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 33 proc.
Daleko niżej znajduje się słupek pokazujący wynik Lewicy, która zamykając podium może teraz liczyć na 8 proc.
Badanie było realizowane przez większość października. To nie był jakiś ekspres, który chwyta dany moment, ale badanie bardziej wydłużone, które pozwala ocenić sytuację nieco szerzej. Długo zastanawialiśmy się nad tymi wynikami i sądzę, że można postawić tu kilka hipotez. Na pewno dobrze byłoby zrobi pogłębione badania jakościowe
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prezes pracowni Social Changes Marek Grabowski.
Ktoś zyskał i ktoś stracił
Niemal sensacyjne dane dotyczą obydwu Konfederacji. Notowania Konfederacji Korony Polskiej znacząco wzrosły do poziomu 6 proc., niemal dorównując wynikowi Konfederacji, która zaliczyła spektakularny spadek poparcia do poziomu 7 proc. Jeszcze nie tak dawno Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak mogli liczyć na dwucyfrowy wskaźnik.
Wydaje mi się, że chodzi o bardzo brutalne ataki, zwłaszcza Sławomira Mentzena na Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że przegrzali. Dla wyborców Konfederacji pojawia się bowiem ryzyko kolaboracji z Koalicją Obywatelską. Dla większości tych wyborców jest totalnie nie akceptowalne. Stąd bierze się całkiem wysoka pozycja Grzegorza Brauna, który ma teraz 6 proc. Pamiętajmy, że te przepływy pomiędzy Konfederacją a Grzegorzem Braunem są dosyć wysokie i o wiele wyższe niż pomiędzy Braunem a Prawem i Sprawiedliwością
— w ten sposób wyjaśnia minimalną różnicę w notowaniach obu Konfederacji dr Grabowski.
W dalszej kolejności znajduje się partia Razem z wynikiem pokazującym możliwość przekroczenia progu wyborczego - 5 proc.
Najgorzej jednak wypadł PSL i Polska 2050, których mariaż zakończył się tuż po wyborach prezydenckich. Polskie Stronnictwo Ludowe w badaniu pracowni Social Changes ma 4 procentowe poparcie, a partia Szymona Hołowni 3 procentowe. Według tej ankiety ani jedno, ani drugie ugrupowanie nie znalazłoby się w przyszłym parlamencie.
To były wywiady telefoniczne, które w jakiejś mierze jednak premiują koalicję rządzącą, bo zawsze tak jest. Wywiady telefoniczne zawsze sprzyjają rządzącym, ale nieco obniżają wyniki partii skrajnych. Ludzie odpowiadają bardziej: nie wiem, nie mam zdania. Ten sondaż pokazuje, że wyniki, które były bardzo rozdmuchane przez instytucje sprzyjające przez lata obecnej koalicji, były nadinterpretacją. Uwzględniając współczynnik błędu wynoszący 3,2 proc., wydaje mi się, że ten sondaż trzeba uznać za jak najbardziej poprawny
— tłumaczył na antenie Telewizji wPolsce24 prezes pracowni Social Changes dr Marek Grabowski.
Otwarte pozostaje pytanie jaki los czeka PSL, które dziś ponownie wybrało Władysława Kosiniaka-Kamysza na prezesa partii. Jak wynika z sondażu IPSOS dla TVP Info w likwidacji, aż 41 proc. badanych uważa, że ugrupowania tworzące obecnie koalicję rządzącą nie powinny startować z jednej listy w przyszłych wyborach parlamentarnych. Zapowiedź samodzielnego startu w 2027 r. zapowiedział właśnie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Czy jednak zdyscyplinowanie działaczy partyjnych wystarczy do tego, aby ludowcy przeskoczyli próg wyborczy?
