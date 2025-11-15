„Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia” - powiedział prezydencki minister Paweł Szefernaker w rozmowie z Wirtualną Polską, odnosząc się do wczorajszej groźby pod adresem głowy państwa.
Prezydent Karol Nawrocki od samego początku kampanii wyborczej, następnie prezydentury, mierzy się z falą lewicowo-liberalnej nienawiści. Hejt, jaki wylewa się na głowę państwa, jest znany, ponieważ jest on niczym innym, tylko „przemysłem pogardy” uprawianym przez Donalda Tuska i jego akolitów od wielu lat.
Wczoraj doszło jednak do sytuacji, która wstrząsnęła opinią publiczną. Po meczu Polska-Holandia na Stadionie Narodowym anonimowy użytkownik portalu X podał dalej zdjęcie z prezydentem Nawrockim. Opatrzył je fotografią pistoletu i podpisem: „do zobaczenia Karolku”. Media społecznościowe momentalnie podchwyciły sprawę. Polacy masowo zaczęli domagać się interwencji służb, przypominając, że w sprawie Jerzego Owsiaka i emerytki, która napisała „giń człeku” reakcja była natychmiastowa.
Dziś rano warszawska policja wydała komunikat, że zajmuje się sprawą.
„Gróźb po wyborach było już wiele”
Paweł Szefernaker został zapytany o wczorajszą sytuację.
Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Tych gróźb po wyborach było już wiele. To jest efekt nakręcania spirali nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego, próba podważenia tej prezydentury oraz podważenia pozycji prezydenta od pierwszego dnia
— powiedział w rozmowie z WP.
Wskazał, że najbardziej żarliwą grupą, która atakuje prezydenta są „Silni razem”.
Głównym ośrodkiem podważającym tę prezydenturę od początku była grupa hejterów nazywająca się „Silni Razem”. Konto, z którego wrzucono ten post, było właśnie określone jako „silni razem”. To pokazuje, do czego prowadzi ta polityka nienawiści
— dodał.
Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zapewnił, że głowa państwa nie zamierza odpuszczać.
Karol Nawrocki spotyka się z Polakami, prowadzi taką prezydenturę, jaką obiecał w kampanii wyborczej. Nic go nie zatrzyma. Obiecał Polakom aktywną prezydenturę i taka ona będzie
— wyjaśnił.
Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to wszczęte są wszelkie procedury. Służba Ochrony Państwa, która jest odpowiedzialna za ochronę prezydenta, zgłosiła to do odpowiednich służb, do policji, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tej chwili trwa postępowanie w ramach tych służb i czekamy na efekty tego postępowania
— poinformował.
