Politycy PiS ruszają w drogę po Polsce. Cykl spotkań ma być kontynuacją dyskusji eksperckich z konwencji programowej „Myśląc Polska”. Celem będzie stworzenie nowego programu PiS. „Czas najwyższy wyjść z kryzysu zgotowanego przez rząd Tuska. Trzeba działać!” - napisał na portalu X Rafał Bochenek, rzecznik największej partii opozycyjnej. „Piszemy program wspólnie z Polakami” - podkreślił. Na początek spotkania z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim: dziś o 16:00 w Kwidzynie, a o 19:00 -w Elblągu
W ramach akcji „Czas Polski. Program Polaków” politycy PiS rozpoczynają spotkania w całym kraju, aby wraz z naszymi rodakami wypracować program, który pozwoli wygrać z Koalicją Obywatelską.
Dwa spotkania z prezesem PiS w Kwidzynie i Elblągu!
Dziś, 15 listopada, odbędą się dwa spotkania z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.
O 16:00 w Kwidzynie, w Kasynie Kultury przy ul. Józefa Piłsudskiego 6a.
O 19:00 w Elblągu, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” przy pl. Kazimierza Jagiellończyka 1.
„Czas Polski. Program Polaków”. Zgodnie z zapowiedzią prezesa Jarosława Kaczyńskiego ruszamy w Polskę! Polacy mają prawo poznać prawdę
— podkreśla na portalu X rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Polska pogrąża się w kolejnych kryzysach:
-kryzys służby zdrowia,
-kryzys gospodarczy,
-niewypłacalność firm,
-zwolenienia pracowników,
a na horyzoncie
-Zielony Ład,
-nowe podatki ETS,
-Pakt Migracyjny
— wylicza polityk.
Lepiej z tym rządem nie będzie! Przed nami setki spotkań, dyskusji na najważniejsze tematy. Piszemy program wspólnie z Polakami. Czas najwyższy wyjść z kryzysu zgotowanego przez rząd Tuska. Trzeba działać!Już w ten weekend w całej Polsce ponad 20 spotkań naszych polityków. Zapraszamy. Rozmawiajmy
— podsumowuje poseł Bochenek.
Nie tylko wystąpienia, ale również pytania
Uczestnicy spotkań będą mogli nie tylko wysłuchać wystąpień, ale również zadawać pytania dotyczące spraw, które najbardziej ciążą dziś Polakom.
Politycy PiS podkreślają, że chcieliby wypracować konkretne rozwiązania mające na celu wyprowadzenie Polski z kryzysów wywołanych rządami Donalda Tuska. W ten sposób, jak przekonują, nasz kraj wróci na drogę rozwoju i budowy dobrobytu obywateli.
W ten weekend odbędzie się ponad dwadzieścia spotkań, a w najbliższych tygodniach będą one kontynuowane.
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745807-pis-rusza-w-polske-dzis-dwa-spotkania-z-prezesem-kaczynskim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.