Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745807-pis-rusza-w-polske-dzis-dwa-spotkania-z-prezesem-kaczynskim

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.