Prezydent Karol Nawrocki z niepokojem przygląda się sytuacji w polskiej służbie zdrowia. W kasie NFZ brakuje 14 miliardów złotych. Dochodzi do sytuacji, gdy szpitale muszą odsyłać chorych, nawet tych z nowotworami. Również zabiegi przesuwane są na następny rok. Prezydencki minister Wojciech Kolarski przekazał w Radiowej Trójce w likwidacji, że głowa państwa rozważa zwołanie Rady Gabinetowej w tej sprawie.
Sytuacja (w ochronie zdrowia - PAP) rzeczywiście jest bardzo poważna, i dlatego prezydent rozważa zwołanie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenia rządu na czele z prezydentem właśnie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, żeby od rządu uzyskać rzeczywiste dane i plan ratunkowy w zaistniałej sytuacji
— powiedział Kolarski.
Pytany, kiedy miałaby odbyć się ta Rada Gabinetowa, nie wskazał konkretnego terminu. Jak mówił, „na razie prezydent przedstawił gotowość, uzyskując informacje (…) o poważnej sytuacji i poważnym kryzysie w polskiej służbie zdrowia”.
Wczoraj o planach zwołania Rady Gabinetowej przez prezydenta informował Polsat News. Portal wyjaśniał, że - jak się dowiedział - sytuacja w ochronie zdrowia, w ocenie prezydenta, jest „dramatyczna”, a Pałac obecnie próbuje ustalić datę Rady.
Na początku listopada szpitale w różnych częściach Polski poinformowały PAP, że przesuwają planowe przyjęcia ze względu na opóźnione rozliczenia z NFZ. W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia luka finansowa w NFZ wyniesie w 2026 r. 23 mld zł.
W NFZ brakuje do 14 mld zł
Ministerstwo Zdrowia informowało PAP, że pierwotny niedobór w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia szacowany na 14 mld zł stanowił wartość maksymalną, co oznacza, że ostatecznie może okazać się niższy. Resort podkreślał, że projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym pozwoli na przekazanie NFZ jeszcze w 2025 r. dodatkowo 3,56 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym zwiększa limit określony na 2025 r. na finansowanie nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia do 4,4 mld zł z obecnych 840 mln zł.
MZ wyliczyło też, że zaplanowana pierwotnie dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla NFZ na 2025 r. wyniosła 18,35 mld zł, natomiast dzięki decyzjom minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego środki te wynoszą aktualnie ponad 31 mld zł.
Zgodnie z art. 141 Konstytucji prezydent może zwołać Radę Gabinetową w sprawach szczególnej wagi. Tworzy ją Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.
Ostatnia Rada Gabinetowa została zwołana również przez prezydenta Nawrockiego; odbyła się w sierpniu br. Wśród omówionych tematów znalazła się kwestia stanu finansów publicznych, budowa CPK i ochrona rolnictwa.
