Prawo i Sprawiedliwość składa interpelację ws. działań PSL - poinformował na portalu X poseł Michał Wójcik. „Docierają do nas informacje, że przekazywanie sprzętu sfinansowanego z KRUS do Ochotniczych Straży Pożarnych, odbywa się w atmosferze politycznej promocji, z dominującą obecnością działaczy jednej partii” - napisał polityk opozycji.
Rząd Donalda Tuska chce dziś stawiać zarzuty parlamentarzystom PiS, którzy za poprzedniej władzy pracowali w Ministerstwie Sprawiedliwości za rzekome wykorzystywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości do kampanii politycznej.
„Oczekujemy reakcji rządu”
Czy obecna większość parlamentarna ma w tej kwestii czyste sumienie? Prawo i Sprawiedliwość postanowiło to sprawdzić.
Składamy interpelację w sprawie działań PSL!
— napisał na platformie X poseł Michał Wójcik.
Docierają do nas informacje, że przekazywanie sprzętu sfinansowanego z KRUS do Ochotniczych Straży Pożarnych, odbywa się w atmosferze politycznej promocji, z dominującą obecnością działaczy jednej partii. Żądamy pełnej listy dotacji, podstaw prawnych udziału polityków oraz wyjaśnienia, jaki nadzór sprawuje MRiRW. Publiczne środki nie mogą być traktowane jak zaplecze kampanijne. Oczekujemy reakcji rządu
— podkreślił polityk opozycji.
