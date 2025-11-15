Poseł PiS Dariusz Matecki poinformował opinię publiczną, że prokuratura postanowiła, iż nie zajmie się groźbami śmierci pod jego adresem. Polityk przekazał, że pojawiły się one w komentarzach pod artykułem „Gazety Wyborczej”. „Nie można napisać krytyki wobec Owsiaka, zażądać od niego faktur, rozliczenia za pomoc powodzianom, bo wpadną i zatrzymają 70-letnią kobietę za krytyczny komentarz. Ale można napisać publicznie na forum u Adama Michnika, że należy strzelać, zabić posła opozycji” - skomentował na portalu X.
Dwa miesiące temu poseł PiS Dariusz Matecki informował o skandalicznych wpisach, jakie pojawiły się pod artykułem „Gazety Wyborczej” na jego temat.
„Należy odstrzelić łeb Mateckiemu”, „Ktoś pomyli cię z dzikiem i po tobie”, „Kto strzeli do Mateckiego? Jednego PISdowatego głąba będzie mniej”
— brzmiały niektóre z nich.
Polityk zgłosił sprawę do prokuratury, zastanawiając się, czy „dziś można grozić posłowi opozycji zabiciem za nagłaśnianie masowej migracji.”
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Groźby pod adresem prezydenta. Policja „podjęła czynności”. Morawiecki: Czy służby działają tylko wtedy, gdy ktoś grozi Owsiakowi?
Matecki opublikował dziś wpis na portalu X.
Zgłosiłem w zawiadomieniu, że na forum „Gazety Wyborczej” pojawiają się wezwania do zamordowania mnie, do strzelania do mnie.
— przypomniał poseł PiS.
Następnie kontynuował:
Właśnie dostałem postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Patrycja Fiedorowicz, prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście, stwierdziła, że komentarze nawołujące do zamordowania mnie nie stanowią znamion czynu zabronionego.
„Białoruś albo gorzej”
Poseł zastanawiał się, czy podobne groźby można kierować w stronę polityków lewicowo-liberalnych.
Spytajcie, czy można napisać, że do prokuratorów tego typu można strzelać? Czy można napisać, że można strzelać do Jerzego Owsiaka, Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego? Skoro do posła opozycji można napisać publicznie, że należy strzelać, zabić go, to, w jakim my kraju żyjemy?
— dodał.
Matecki zwrócił uwagę na podwójne standardy, jakie obecnie panują w Polsce.
To jest Białoruś albo gorzej. Skoro jedni mają ochronę, nie można ich nawet skrytykować. Nie można napisać krytyki wobec baby, która morduje dzieci w dziewiątym miesiącu ciąży, bo wpadną o 6 nad ranem i zatrzymają księdza. Nie można napisać krytyki wobec Owsiaka, zażądać od niego faktur, rozliczenia za pomoc powodzianom, bo wpadną i zatrzymają 70-letnią kobietę za krytyczny komentarz. Ale można napisać publicznie na forum u Adama Michnika, że należy strzelać, zabić posła opozycji
— napisał.
Na koniec zwrócił się do prokurator.
Pani Patrycjo Fiedorowicz, gratuluję. Sądzę, że teraz u Żurka to tylko awanse
— spuentował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745799-mateckiemu-grozono-smierciaprokuratura-odmowila-dochodzenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.