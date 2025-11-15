Groźby pod adresem prezydenta. Policja "podjęła czynności". Morawiecki: Czy służby działają tylko wtedy, gdy ktoś grozi Owsiakowi?

Po wczorajszym meczu na Stadionie Narodowym jeden z użytkowników portalu X zamieścił zdjęcie broni z podpisem „do zobaczenia Karolku”. Sprawa wywołała ożywioną dyskusję w przestrzeni publicznej. Wielu Polaków domagało się natychmiastowej i stanowczej reakcji na groźby w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego. Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że już zajmuje się sprawą.

Usunięty później wpis został zamieszczony wczoraj wieczorem przez jednego z użytkowników portalu X; była to odpowiedź na post na profilu „Łączy nas Piłka”, zarządzanym przez PZPN, w którym zamieszczono zdjęcie przedstawiające prezydenta Nawrockiego, obserwującego na Stadionie Narodowym mecz Polska-Holandia.

Zrzuty ekranu przedstawiające usunięty wpis anonimowego użytkownika, zawierający zdjęcie z pistoletem i podpis „do zobaczenia Karolku”, można jednak znaleźć na portalach internetowych, w tym na wPolityce.pl.

Policja bada sprawę gróźb pod adresem prezydenta

Do sprawy odniosła się dziś rano komunikacie na X Komenda Stołeczna Policji.

Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie „X” podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku

— czytamy.

Jak dodano, zdjęcie z pistoletem, które wykorzystano w usuniętym poście z groźbą wobec prezydenta, było wcześniej publikowane w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych.

Czas na reakcję!”

O interwencję policji pytał na platformie X również były premier Mateusz Morawiecki.

Mijają kolejne godziny i nie ma zatrzymania. Czy służby działają tylko wtedy, gdy ktoś grozi Owsiakowi? Czas na reakcję!

— napisał.

xyz/PAP

