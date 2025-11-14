Czy ta nienawiść gdzieś się kończy? Na profilu „Łączy nas piłka” na platformie X opublikowano zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego, który wraz z synem Antonim, kibicował reprezentacji Polski w starciu z Holandią w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Pod wpisem z anonimowego konta ktoś opublikował zdjęcie broni z komentarzem: „do zobaczenia Karolku”.
Zdjęcie opublikowało anonimowe konto „bucc”. Internauci bardzo szybko nagłośnili tę sprawę i komentarz został skasowany, a kontro zablokowane. W sieci jednak nic nie ginie, bo użytkownicy X zdążyli zrobić print screeny.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nie wydano zgody na patriotyczną oprawę na Stadionie Narodowym! „Cyrk ekipy Tuska na meczu reprezentacji Polski z Holandią
Czy policja zareaguje, tak jak reagowała na groźby pod adresem Jerzego Owsiaka?
kk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745783-ktos-grozil-prezydentowi-co-zrobi-policja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.