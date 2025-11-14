Głupi żart czy realna groźba? Zdjęcie broni i komentarz: "do zobaczenia Karolku" pod zdjęciem z Nawrockim. Co zrobi policja?

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Leszek Szymański/X
autor: PAP/Leszek Szymański/X

Czy ta nienawiść gdzieś się kończy? Na profilu „Łączy nas piłka” na platformie X opublikowano zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego, który wraz z synem Antonim, kibicował reprezentacji Polski w starciu z Holandią w ramach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Pod wpisem z anonimowego konta ktoś opublikował zdjęcie broni z komentarzem: „do zobaczenia Karolku”.

Zdjęcie opublikowało anonimowe konto „bucc”. Internauci bardzo szybko nagłośnili tę sprawę i komentarz został skasowany, a kontro zablokowane. W sieci jednak nic nie ginie, bo użytkownicy X zdążyli zrobić print screeny.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nie wydano zgody na patriotyczną oprawę na Stadionie Narodowym! „Cyrk ekipy Tuska na meczu reprezentacji Polski z Holandią

Czy policja zareaguje, tak jak reagowała na groźby pod adresem Jerzego Owsiaka?

kk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych