Nawrocki na meczu Polska - Holandia. "Prezydent musi być tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport jest ważny". Jak przywitali go kibice?

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Piotr Nowak

Prezydent Karol Nawrocki prosto z Mińska Mazowieckiego, gdzie podsumował 100 dni swojej prezydentury, udał się do Warszawy, aby z trybun PGE Narodowego wesprzeć Biało-czerwonych w meczu z Holandią. Jak przywitali go kibice?

Karol Nawrocki jeszcze przed meczem podkreślił, że prezydent „musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny”.

Obecność Nawrockiego na PGE Narodowym została ciepło przyjęta przez kibiców. Na nagraniu udostępnionym przez dziennikarza Wprost Macieja Piaseckiego słyszymy, jak kibice skandują imię i nazwisko prezydenta Polski.

Karol Nawrocki!

— skandują kibice.

Wpis w tym temacie zamieścił również szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, który zwrócił uwagę, że TVP w likwidacji „udaje, że Prezydenta RP nie ma na meczu”.

Media rządowe znów manipulują! Stadion reaguje na Prezydenta Karola Nawrockiego, a TVP w likwidacji udaje, że Prezydenta RP nie ma na meczu. Głosu kibiców nie da się zagłuszyć! Polska to widzi! Zero cofania. Jedziemy dalej!

— napisał.

kk/X

