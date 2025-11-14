Prezydent Karol Nawrocki prosto z Mińska Mazowieckiego, gdzie podsumował 100 dni swojej prezydentury, udał się do Warszawy, aby z trybun PGE Narodowego wesprzeć Biało-czerwonych w meczu z Holandią. Jak przywitali go kibice?
Karol Nawrocki jeszcze przed meczem podkreślił, że prezydent „musi być wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, a sport też jest ważny”.
Obecność Nawrockiego na PGE Narodowym została ciepło przyjęta przez kibiców. Na nagraniu udostępnionym przez dziennikarza Wprost Macieja Piaseckiego słyszymy, jak kibice skandują imię i nazwisko prezydenta Polski.
Karol Nawrocki!
— skandują kibice.
Wpis w tym temacie zamieścił również szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, który zwrócił uwagę, że TVP w likwidacji „udaje, że Prezydenta RP nie ma na meczu”.
Media rządowe znów manipulują! Stadion reaguje na Prezydenta Karola Nawrockiego, a TVP w likwidacji udaje, że Prezydenta RP nie ma na meczu. Głosu kibiców nie da się zagłuszyć! Polska to widzi! Zero cofania. Jedziemy dalej!
— napisał.
kk/X
