„Polski porządek konstytucyjno-prawny trwać musi i od tego był prezydent przez te 100 dni i od tego będzie w kolejnych latach, aby porządek konstytucyjno-prawny trwał” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego, gdzie podsumował 100 dni swojej prezydentury.
Prezydent Karol Nawrocki w Mińsku Mazowiecki zabrał głos na temat sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Obowiązkiem prezydenta, który jest strażnikiem konstytucji, jest także domaganie się tego, aby sędziowie wydawali wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, realizowali porządek konstytucyjno-prawny RP i aby każdy, kto został nominowany przez prezydenta, czuł się takim samym sędzią, a nie „neo” czy „paleo” sędzią
— powiedział.
Karol Nawrocki przypomniał, że w ostatnich dniach odmówił nominacji 46 sędziów, którzy podważali status innych sędziów.
Sąd to nie jest sala sejmowa, a Polska to jest wielka sprawa, Polska to jest wielka rzecz. Rządy upadają, powstają, prezydenci przemijają. (… ) A polski porządek konstytucyjno-prawny trwać musi i od tego był prezydent przez te 100 dni i od tego będzie w kolejnych latach, aby porządek konstytucyjnoprawny trwał
— mówił.
as
