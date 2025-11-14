Wraca ruch na dwóch przejściach granicznych z Białorusią. "Korzyści z otwarcia są większe, niż ryzyka". Opublikowano już rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które od 17 listopada przywróci działanie zamkniętych obecnie dwóch drogowych przejść granicznych z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica.

Obecnie na granicy z Białorusią otwarte dla ruchu osobowego jest jedynie przejście graniczne Terespol-Brześć, a dla ciężarowego – przejście Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte są również kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć.

Gotowość do wznowienia ruchu na dwóch przejściach granicznych w Bobrownikach oraz Kuźnicy Białostockiej zapowiadał w październiku premier Donald Tusk. Zaznaczył wówczas, że otwarcie nastąpi na próbę, po konsultacji z Litwą.

Wraca ruch na dwóch przejściach granicznych

Dzisiaj po południu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym od poniedziałku 17 listopada przywrócony zostanie ruch na dwóch drogowych przejściach granicznych z Białorusią w woj. podlaskim: Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Bobrowniki-Bierestowica.

Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw dzisiaj po godz. 18.

Zgodnie z regulacją przejście Bobrowniki–Bierestowica otwarte zostanie z ograniczeniem dla ruchu towarowego – wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej – oraz ruchu osobowego, w tym autokarów.

Z kolei przejście graniczne Kuźnica Białostocka–Bruzgi otwarte zostanie z ograniczeniem do ruchu osobowego – z wyłączeniem ruchu autobusowego.

Korzyści dla przedsiębiorców

W popołudniowym komunikacie resort przekazał, że decyzja rządu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, w tym przewoźników. Dodał, że była ona możliwa dzięki szczelnej ochronie granicy z Białorusią.

W ocenie premiera Donalda Tuska korzyści z otwarcia przejść dla polskich mieszkańców i przedsiębiorców są większe, niż ryzyka z tym związane. Rząd będzie monitorował funkcjonowanie obu przejść granicznych pod kątem bezpieczeństwa i jeżeli uzna, że są ryzyka z tym związane, rozważy ich ponowne zamknięcie

— oceniło MSWiA.

W ciągu dróg krajowych istnieje łącznie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte. Przejście w Połowcach zamknięto jeszcze w pandemii COVID-19, przejście w Kuźnicy nie działa od listopada 2021 r. Zamknięto je, gdy wcześniej doszło tam do ataku ze strony białoruskiej z wykorzystaniem migrantów. Przejście w Bobrownikach zamknięto w lutym 2023 r., gdy białoruski sąd wydał wyrok na działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

